СМИ: Евросоюз думает, кого еще из россиян добавить в санкционные списки
EUObserver: в России не осталось "важных птиц", не попавших в санкционные списки ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В ЕС пытаются определить, против каких лиц из РФ ввести санкции, поскольку в России не осталось "важных птиц", которые уже не попали в списки, сообщает издание EUobserver со ссылкой на источники.
"Важных птиц не осталось. У нас уже полная коллекция олигархов и всех (лиц) в политическом и оборонном истэблишментах", - приводит издание слова источника из ЕС. Согласно источнику, несмотря на то, что европейские дипломаты рассматривают возможность введения санкций против сотрудников СМИ, ЕС "не любит" вносить в черные списки их представителей.
Другой источник пожаловался на отсутствие "единорогов", на которые можно было бы наложить санкции. "Единорогом" называют компанию-стартап, получившую рыночную оценку стоимости в размере свыше одного миллиарда долларов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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