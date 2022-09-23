https://ria.ru/20220923/sanktsii-1818856035.html

СМИ: Евросоюз думает, кого еще из россиян добавить в санкционные списки

СМИ: Евросоюз думает, кого еще из россиян добавить в санкционные списки - РИА Новости, 23.09.2022

СМИ: Евросоюз думает, кого еще из россиян добавить в санкционные списки

В ЕС пытаются определить, против каких лиц из РФ ввести санкции, поскольку в России не осталось "важных птиц", которые уже не попали в списки, сообщает издание... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:15

2022-09-23T10:15

2022-09-23T10:15

в мире

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В ЕС пытаются определить, против каких лиц из РФ ввести санкции, поскольку в России не осталось "важных птиц", которые уже не попали в списки, сообщает издание EUobserver со ссылкой на источники."Важных птиц не осталось. У нас уже полная коллекция олигархов и всех (лиц) в политическом и оборонном истэблишментах", - приводит издание слова источника из ЕС. Согласно источнику, несмотря на то, что европейские дипломаты рассматривают возможность введения санкций против сотрудников СМИ, ЕС "не любит" вносить в черные списки их представителей.Другой источник пожаловался на отсутствие "единорогов", на которые можно было бы наложить санкции. "Единорогом" называют компанию-стартап, получившую рыночную оценку стоимости в размере свыше одного миллиарда долларов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220920/veto-1818084507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии