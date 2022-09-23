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Летевший из Баку в Батуми самолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 23.09.2022
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Туризм
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Летевший из Баку в Батуми самолет совершил вынужденную посадку
Летевший из Баку в Батуми самолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 23.09.2022
Летевший из Баку в Батуми самолет совершил вынужденную посадку
Самолет, следовавший рейсом Баку — Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси, сообщили в пресс-службе азербайджанской компании Buta Airways. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:37
2022-09-23T10:47
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БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Баку — Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси, сообщили в пресс-службе азербайджанской компании Buta Airways."Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9227 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку — Батуми, принял решение сесть в запасном аэропорту в Тбилиси. Самолет Embraer 190 совершил посадку в аэропорту в Тбилиси в 09:40", - говорится в сообщении авиаперевозчика.Сообщается, что причина - плохие погодные условия в районе аэропорта Батуми.
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в мире, тбилиси, батуми, buta airways, новости - туризм
В мире, Тбилиси, Батуми, Buta Airways, Туризм, Новости - Туризм
10:37 23.09.2022 (обновлено: 10:47 23.09.2022)
 
Летевший из Баку в Батуми самолет совершил вынужденную посадку

Самолет Buta Airways, летевший из Баку в Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси

CC BY-SA 4.0 / Anarki-Wiki / Международный аэропорт Гейдар Алиев (cropped)Международный аэропорт в Баку
Международный аэропорт в Баку - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Anarki-Wiki / Международный аэропорт Гейдар Алиев (cropped)
Международный аэропорт в Баку . Архивное фото
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БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Баку — Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси, сообщили в пресс-службе азербайджанской компании Buta Airways.
"Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9227 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку — Батуми, принял решение сесть в запасном аэропорту в Тбилиси. Самолет Embraer 190 совершил посадку в аэропорту в Тбилиси в 09:40", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Сообщается, что причина - плохие погодные условия в районе аэропорта Батуми.
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