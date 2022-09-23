https://ria.ru/20220923/samolet-1818864326.html

Летевший из Баку в Батуми самолет совершил вынужденную посадку

Летевший из Баку в Батуми самолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 23.09.2022

Летевший из Баку в Батуми самолет совершил вынужденную посадку

Самолет, следовавший рейсом Баку — Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси, сообщили в пресс-службе азербайджанской компании Buta Airways. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:37

2022-09-23T10:37

2022-09-23T10:47

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БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Баку — Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси, сообщили в пресс-службе азербайджанской компании Buta Airways."Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9227 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку — Батуми, принял решение сесть в запасном аэропорту в Тбилиси. Самолет Embraer 190 совершил посадку в аэропорту в Тбилиси в 09:40", - говорится в сообщении авиаперевозчика.Сообщается, что причина - плохие погодные условия в районе аэропорта Батуми.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тбилиси, батуми, buta airways, новости - туризм