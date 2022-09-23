https://ria.ru/20220923/samolet-1818864326.html
Летевший из Баку в Батуми самолет совершил вынужденную посадку
Летевший из Баку в Батуми самолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 23.09.2022
Летевший из Баку в Батуми самолет совершил вынужденную посадку
Самолет, следовавший рейсом Баку — Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси, сообщили в пресс-службе азербайджанской компании Buta Airways. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:37
2022-09-23T10:37
2022-09-23T10:47
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БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Баку — Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси, сообщили в пресс-службе азербайджанской компании Buta Airways."Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9227 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку — Батуми, принял решение сесть в запасном аэропорту в Тбилиси. Самолет Embraer 190 совершил посадку в аэропорту в Тбилиси в 09:40", - говорится в сообщении авиаперевозчика.Сообщается, что причина - плохие погодные условия в районе аэропорта Батуми.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, батуми, buta airways, новости - туризм
В мире, Тбилиси, Батуми, Buta Airways, Туризм, Новости - Туризм
10:37 23.09.2022 (обновлено: 10:47 23.09.2022)
Летевший из Баку в Батуми самолет совершил вынужденную посадку
Самолет Buta Airways, летевший из Баку в Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси
БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Баку — Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси, сообщили в пресс-службе азербайджанской компании Buta Airways.
"Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9227 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку — Батуми, принял решение сесть в запасном аэропорту в Тбилиси. Самолет Embraer 190 совершил посадку в аэропорту в Тбилиси в 09:40", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Сообщается, что причина - плохие погодные условия в районе аэропорта Батуми.