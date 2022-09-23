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В Самаре около десяти тысяч человек пришли на акцию поддержки референдумов - РИА Новости, 23.09.2022
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В Самаре около десяти тысяч человек пришли на акцию поддержки референдумов
В Самаре около десяти тысяч человек пришли на акцию поддержки референдумов - РИА Новости, 23.09.2022
В Самаре около десяти тысяч человек пришли на акцию поддержки референдумов
Около 10 тысяч человек в Самаре собрались на митинге-концерте в поддержку референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:36
2022-09-23T20:11
россия
самарская область
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
дмитрий азаров
самара
референдум в донбассе
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САМАРА, 23 сен - РИА Новости. Около 10 тысяч человек в Самаре собрались на митинге-концерте в поддержку референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, патриотическая общественная акция "Своих не бросаем" прошла в пятницу на площади Славы. В акции принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Сегодня началось голосование в наших братских республиках – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это событие важно не только для людей, которые живут на этих территориях, это важно для всей России. И в Самарской области это ощущается. И то, что сегодня на такой спонтанный митинг пришло такое количество людей, около 10 тысяч человек, говорит о том, что это важно для каждого. Своих не бросаем, это в сердце каждого самарца", – цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что поддержать жителей Донбасса в Самару приехали люди со всей Самарской области."Мы надеемся, что та решимость, которая сегодня есть на земле Донбасса - быть с Россией, будет поддержана всенародно. И там, и здесь. И сегодня здесь мы видим яркое свидетельство тому, что наших братьев и сестер мы ждем в своем доме, в России. Я неоднократно бывал в Крыму и знаю, как они хотели, как ждали соединения с великой Родиной, с Россией. И я неоднократно был в Донецкой и Луганской народных республиках, знаю, как там люди этого ждут и мечтают. Надеюсь, что эта мечта сбудется. Самарского сердца хватит на всех", - приводит слова Азарова пресс-служба.В акции в поддержку референдума приняли участие политические и общественные деятели, представители молодежных общественных организаций, волонтеры. Все участники концерта, собравшиеся на площади Славы, вместе спели песню "Катюша".Самарская область в мае этого года одной из первых заключила соглашение о сотрудничестве, став побратимом города Снежное в Донецкой народной республике. На сегодняшний день в населенном пункте работают самарские врачи, строители, ведутся работы по восстановлению школ, домов, коммуникаций, ремонтируются дороги.В пятницу, 23 сентября, на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей начались референдумы по вопросу о присоединении к РФ в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно. По данным правительства Пензенской области, в регионе также с 23 по 27 сентября проходит голосование на референдумах, где эвакуированные жители Донбасса и Украины смогут проголосовать на четырех специально организованных стационарных участках и во всех пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20220923/tyumen-1819036238.html
https://ria.ru/20220923/referendum-1819052679.html
россия
самарская область
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россия, самарская область, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, дмитрий азаров, самара, референдум в донбассе
Россия, Самарская область, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Дмитрий Азаров, Самара, Референдум в Донбассе
19:36 23.09.2022 (обновлено: 20:11 23.09.2022)
 
В Самаре около десяти тысяч человек пришли на акцию поддержки референдумов

Около десяти тысяч человек пришли в Самаре на акцию в поддержку референдумов в Донбассе

© Фото предоставлено Правительством Самарской областиМитинг "Своих не бросаем" в Самаре
Митинг Своих не бросаем в Самаре
© Фото предоставлено Правительством Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 23 сен - РИА Новости. Около 10 тысяч человек в Самаре собрались на митинге-концерте в поддержку референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России, сообщила пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, патриотическая общественная акция "Своих не бросаем" прошла в пятницу на площади Славы. В акции принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Участники акции Своих не бросаем в в Тюмени - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 18:31
В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе
"Сегодня началось голосование в наших братских республиках – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это событие важно не только для людей, которые живут на этих территориях, это важно для всей России. И в Самарской области это ощущается. И то, что сегодня на такой спонтанный митинг пришло такое количество людей, около 10 тысяч человек, говорит о том, что это важно для каждого. Своих не бросаем, это в сердце каждого самарца", – цитирует Азарова пресс-служба.
Отмечается, что поддержать жителей Донбасса в Самару приехали люди со всей Самарской области.
© Фото предоставлено Правительством Самарской областиМитинг "Своих не бросаем" в Самаре
Митинг Своих не бросаем в Самаре
© Фото предоставлено Правительством Самарской области
Митинг "Своих не бросаем" в Самаре
"Мы надеемся, что та решимость, которая сегодня есть на земле Донбасса - быть с Россией, будет поддержана всенародно. И там, и здесь. И сегодня здесь мы видим яркое свидетельство тому, что наших братьев и сестер мы ждем в своем доме, в России. Я неоднократно бывал в Крыму и знаю, как они хотели, как ждали соединения с великой Родиной, с Россией. И я неоднократно был в Донецкой и Луганской народных республиках, знаю, как там люди этого ждут и мечтают. Надеюсь, что эта мечта сбудется. Самарского сердца хватит на всех", - приводит слова Азарова пресс-служба.
В акции в поддержку референдума приняли участие политические и общественные деятели, представители молодежных общественных организаций, волонтеры. Все участники концерта, собравшиеся на площади Славы, вместе спели песню "Катюша".
Все восемь лет ждал – жители ДНР о референдуме - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 19:30
Жители Донецка рассказали, что ждали референдума восемь лет
Самарская область в мае этого года одной из первых заключила соглашение о сотрудничестве, став побратимом города Снежное в Донецкой народной республике. На сегодняшний день в населенном пункте работают самарские врачи, строители, ведутся работы по восстановлению школ, домов, коммуникаций, ремонтируются дороги.
В пятницу, 23 сентября, на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей начались референдумы по вопросу о присоединении к РФ в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно. По данным правительства Пензенской области, в регионе также с 23 по 27 сентября проходит голосование на референдумах, где эвакуированные жители Донбасса и Украины смогут проголосовать на четырех специально организованных стационарных участках и во всех пунктах временного размещения.
"Своих не бросаем". Патриотические акции в поддержку референдумов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

Молодой человек перед началом митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве
1 из 14

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

Люди перед началом митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве
2 из 14

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

Митинг Своих не бросаем в Москве
3 из 14

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
4 из 14

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

Патриотическая акция в поддержку проведения референдумов
5 из 14

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
6 из 14

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

Патриотическая акция во Владивостоке
7 из 14

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

Казаки на акции во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
8 из 14

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

Юнармейцы выступают на акции во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
9 из 14

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
10 из 14

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
11 из 14

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
12 из 14

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
13 из 14

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
14 из 14

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 14

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 14

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 14

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 14

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 14

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 14

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 14

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 14

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 14

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 14

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
 
РоссияСамарская областьЛуганская Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхДмитрий АзаровСамараРеферендум в Донбассе
 
 
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