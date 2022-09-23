https://ria.ru/20220923/samara-1819053788.html

В Самаре около десяти тысяч человек пришли на акцию поддержки референдумов

В Самаре около десяти тысяч человек пришли на акцию поддержки референдумов - РИА Новости, 23.09.2022

В Самаре около десяти тысяч человек пришли на акцию поддержки референдумов

Около 10 тысяч человек в Самаре собрались на митинге-концерте в поддержку референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:36

2022-09-23T19:36

2022-09-23T20:11

россия

самарская область

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

дмитрий азаров

самара

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819061792_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da930ee9fffe214e944e484dbc43eea0.jpg

САМАРА, 23 сен - РИА Новости. Около 10 тысяч человек в Самаре собрались на митинге-концерте в поддержку референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, патриотическая общественная акция "Своих не бросаем" прошла в пятницу на площади Славы. В акции принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Сегодня началось голосование в наших братских республиках – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это событие важно не только для людей, которые живут на этих территориях, это важно для всей России. И в Самарской области это ощущается. И то, что сегодня на такой спонтанный митинг пришло такое количество людей, около 10 тысяч человек, говорит о том, что это важно для каждого. Своих не бросаем, это в сердце каждого самарца", – цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что поддержать жителей Донбасса в Самару приехали люди со всей Самарской области."Мы надеемся, что та решимость, которая сегодня есть на земле Донбасса - быть с Россией, будет поддержана всенародно. И там, и здесь. И сегодня здесь мы видим яркое свидетельство тому, что наших братьев и сестер мы ждем в своем доме, в России. Я неоднократно бывал в Крыму и знаю, как они хотели, как ждали соединения с великой Родиной, с Россией. И я неоднократно был в Донецкой и Луганской народных республиках, знаю, как там люди этого ждут и мечтают. Надеюсь, что эта мечта сбудется. Самарского сердца хватит на всех", - приводит слова Азарова пресс-служба.В акции в поддержку референдума приняли участие политические и общественные деятели, представители молодежных общественных организаций, волонтеры. Все участники концерта, собравшиеся на площади Славы, вместе спели песню "Катюша".Самарская область в мае этого года одной из первых заключила соглашение о сотрудничестве, став побратимом города Снежное в Донецкой народной республике. На сегодняшний день в населенном пункте работают самарские врачи, строители, ведутся работы по восстановлению школ, домов, коммуникаций, ремонтируются дороги.В пятницу, 23 сентября, на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей начались референдумы по вопросу о присоединении к РФ в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно. По данным правительства Пензенской области, в регионе также с 23 по 27 сентября проходит голосование на референдумах, где эвакуированные жители Донбасса и Украины смогут проголосовать на четырех специально организованных стационарных участках и во всех пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20220923/tyumen-1819036238.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1819052679.html

россия

самарская область

луганская народная республика

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, самарская область, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, дмитрий азаров, самара, референдум в донбассе