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Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на три месяца - РИА Новости, 23.09.2022
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Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на три месяца
Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на три месяца - РИА Новости, 23.09.2022
Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на три месяца
Мосгорсуд на 3 месяца продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:41
2022-09-23T13:41
происшествия
group-ib
московский городской суд
илья сачков
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд на 3 месяца продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев."Вчера Мосгорсуд продлил арест на три месяца, до 27 декабря, мы обжалуем это решение. Как нам кажется, в этом году расследование дела завершено не будет, ожидаем, что это случится в первой половине 2023-го", - рассказал собеседник агентства.Продление ареста проходило в Мосгорсуде, так как Сачков находится под стражей более года. Слушания назначаются в закрытом от публики режиме.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился.Как сообщала защита мужчины, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
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происшествия, group-ib, московский городской суд, илья сачков, россия
Происшествия, Group-IB, Московский городской суд, Илья Сачков, Россия
13:41 23.09.2022
 
Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на три месяца

Мосгорсуд продлил на три месяца арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

© Фото : Group-IBГлава компании Group-IB Илья Сачков
Глава компании Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Group-IB
Глава компании Group-IB Илья Сачков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд на 3 месяца продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев.
"Вчера Мосгорсуд продлил арест на три месяца, до 27 декабря, мы обжалуем это решение. Как нам кажется, в этом году расследование дела завершено не будет, ожидаем, что это случится в первой половине 2023-го", - рассказал собеседник агентства.
Основатель международной компании Group-IB Илья Сачков
22 марта, 18:09
Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда"
Продление ареста проходило в Мосгорсуде, так как Сачков находится под стражей более года. Слушания назначаются в закрытом от публики режиме.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.
Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 22:29
Bloomberg назвал причину задержания основателя Group-IB Сачкова
Как сообщала защита мужчины, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 16:30
В Москве продлили арест фигуранту дела о госизмене
 
ПроисшествияGroup-IBМосковский городской судИлья СачковРоссия
 
 
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