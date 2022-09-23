https://ria.ru/20220923/sachkov-1818924453.html

Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на три месяца

Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на три месяца - РИА Новости, 23.09.2022

Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на три месяца

Мосгорсуд на 3 месяца продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:41

2022-09-23T13:41

2022-09-23T13:41

происшествия

group-ib

московский городской суд

илья сачков

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд на 3 месяца продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев."Вчера Мосгорсуд продлил арест на три месяца, до 27 декабря, мы обжалуем это решение. Как нам кажется, в этом году расследование дела завершено не будет, ожидаем, что это случится в первой половине 2023-го", - рассказал собеседник агентства.Продление ареста проходило в Мосгорсуде, так как Сачков находится под стражей более года. Слушания назначаются в закрытом от публики режиме.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился.Как сообщала защита мужчины, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html

https://ria.ru/20211203/sachkov-1762126269.html

https://ria.ru/20220823/arest-1811611595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, group-ib, московский городской суд, илья сачков, россия