https://ria.ru/20220923/rpts-1819043180.html

Украинские раскольники не могут участвовать в примирении, считают в РПЦ

Украинские раскольники не могут участвовать в примирении, считают в РПЦ - РИА Новости, 23.09.2022

Украинские раскольники не могут участвовать в примирении, считают в РПЦ

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не может участвовать в процессе мирного урегулирования в стране, так как использует конфликт как повод для... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:47

2022-09-23T18:47

2022-09-23T19:07

религия

вахтанг кипшидзе

евстратий зоря

петр порошенко

украина

токио

московский патриархат

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не может участвовать в процессе мирного урегулирования в стране, так как использует конфликт как повод для захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе."Публично доступные данные, в том числе в документах ООН, о нарушениях прав УПЦ, опровергнуть невозможно. Непонятно, как ПЦУ может участвовать в каком-либо мирном урегулировании, если она использует военный конфликт как исключительную возможность отобрать у канонической Церкви как можно больше храмов", - сказал он РИА Новости после своего выступления на межрелигиозном миротворческом круглом столе в Токио.Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем принимают участие представители Русской православной церкви (РПЦ), а также российских традиционных религий."Выступая на этом мероприятии, Евстратий Зоря (пресс-секретарь ПЦУ - ред.), как и его коллега из УКГЦ (Украинской греко-католической церкви - ред.), повторил заученный им набор фраз: оккупация, агрессия, и все, что можно слышать от любого спикера киевского политического режима. Что же касается той агрессии, которую предпринимает ПЦУ в отношении приходов УПЦ на Украине - тут Зоре ответить было нечего", - заключил Кипшидзе.С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов.Структура ПЦУ была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220922/rpts-1818669291.html

https://ria.ru/20220919/rpts-1817821057.html

https://ria.ru/20220914/vstrecha-1816659929.html

украина

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

вахтанг кипшидзе, евстратий зоря, петр порошенко, украина, токио, московский патриархат, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), религия