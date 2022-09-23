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Украинские раскольники не могут участвовать в примирении, считают в РПЦ - РИА Новости, 23.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220923/rpts-1819043180.html
Украинские раскольники не могут участвовать в примирении, считают в РПЦ
Украинские раскольники не могут участвовать в примирении, считают в РПЦ - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские раскольники не могут участвовать в примирении, считают в РПЦ
Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не может участвовать в процессе мирного урегулирования в стране, так как использует конфликт как повод для... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:47
2022-09-23T19:07
религия
вахтанг кипшидзе
евстратий зоря
петр порошенко
украина
токио
московский патриархат
константинопольский патриархат
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не может участвовать в процессе мирного урегулирования в стране, так как использует конфликт как повод для захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе."Публично доступные данные, в том числе в документах ООН, о нарушениях прав УПЦ, опровергнуть невозможно. Непонятно, как ПЦУ может участвовать в каком-либо мирном урегулировании, если она использует военный конфликт как исключительную возможность отобрать у канонической Церкви как можно больше храмов", - сказал он РИА Новости после своего выступления на межрелигиозном миротворческом круглом столе в Токио.Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем принимают участие представители Русской православной церкви (РПЦ), а также российских традиционных религий."Выступая на этом мероприятии, Евстратий Зоря (пресс-секретарь ПЦУ - ред.), как и его коллега из УКГЦ (Украинской греко-католической церкви - ред.), повторил заученный им набор фраз: оккупация, агрессия, и все, что можно слышать от любого спикера киевского политического режима. Что же касается той агрессии, которую предпринимает ПЦУ в отношении приходов УПЦ на Украине - тут Зоре ответить было нечего", - заключил Кипшидзе.С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов.Структура ПЦУ была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20220922/rpts-1818669291.html
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вахтанг кипшидзе, евстратий зоря, петр порошенко, украина, токио, московский патриархат, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), религия
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Евстратий Зоря, Петр Порошенко, Украина, Токио, Московский Патриархат, Константинопольский патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
18:47 23.09.2022 (обновлено: 19:07 23.09.2022)
 

Украинские раскольники не могут участвовать в примирении, считают в РПЦ

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не может участвовать в процессе мирного урегулирования в стране, так как использует конфликт как повод для захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"Публично доступные данные, в том числе в документах ООН, о нарушениях прав УПЦ, опровергнуть невозможно. Непонятно, как ПЦУ может участвовать в каком-либо мирном урегулировании, если она использует военный конфликт как исключительную возможность отобрать у канонической Церкви как можно больше храмов", - сказал он РИА Новости после своего выступления на межрелигиозном миротворческом круглом столе в Токио.
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 13:42Религия
В РПЦ рассказали о волонтерской помощи пострадавшим в конфликте на Украине
Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем принимают участие представители Русской православной церкви (РПЦ), а также российских традиционных религий.
"Выступая на этом мероприятии, Евстратий Зоря (пресс-секретарь ПЦУ - ред.), как и его коллега из УКГЦ (Украинской греко-католической церкви - ред.), повторил заученный им набор фраз: оккупация, агрессия, и все, что можно слышать от любого спикера киевского политического режима. Что же касается той агрессии, которую предпринимает ПЦУ в отношении приходов УПЦ на Украине - тут Зоре ответить было нечего", - заключил Кипшидзе.
Глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 12:45Религия
Легойда: приходы РПЦ в Европе сохраняют мир, несмотря на моральное давление
С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов.
Структура ПЦУ была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 10:41Религия
Представитель РПЦ встретится с папой Римским в Казахстане, сообщил источник
 
РелигияВахтанг КипшидзеЕвстратий ЗоряПетр ПорошенкоУкраинаТокиоМосковский ПатриархатКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Религия
 
 
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