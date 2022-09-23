18:47 23.09.2022 (обновлено: 19:07 23.09.2022)
Украинские раскольники не могут участвовать в примирении, считают в РПЦ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не может участвовать в процессе мирного урегулирования в стране, так как использует конфликт как повод для захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"Публично доступные данные, в том числе в документах ООН, о нарушениях прав УПЦ, опровергнуть невозможно. Непонятно, как ПЦУ может участвовать в каком-либо мирном урегулировании, если она использует военный конфликт как исключительную возможность отобрать у канонической Церкви как можно больше храмов", - сказал он РИА Новости после своего выступления на межрелигиозном миротворческом круглом столе в Токио.
Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем принимают участие представители Русской православной церкви (РПЦ), а также российских традиционных религий.
"Выступая на этом мероприятии, Евстратий Зоря (пресс-секретарь ПЦУ - ред.), как и его коллега из УКГЦ (Украинской греко-католической церкви - ред.), повторил заученный им набор фраз: оккупация, агрессия, и все, что можно слышать от любого спикера киевского политического режима. Что же касается той агрессии, которую предпринимает ПЦУ в отношении приходов УПЦ на Украине - тут Зоре ответить было нечего", - заключил Кипшидзе.
С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов.
Структура ПЦУ была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.