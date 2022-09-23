Рейтинг@Mail.ru
Путь к достижению мира лежит через помощь жертвам конфликта, считают РПЦ - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220923/rpts-1818998931.html
Путь к достижению мира лежит через помощь жертвам конфликта, считают РПЦ
Путь к достижению мира лежит через помощь жертвам конфликта, считают РПЦ - РИА Новости, 23.09.2022
Путь к достижению мира лежит через помощь жертвам конфликта, считают РПЦ
Для Русской православной церкви (РПЦ) путь к достижению мира лежит через ее способность оказывать помощь тем жертвам конфликта, которые в ней нуждаются, заявил... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:01
2022-09-23T17:01
религия
вахтанг кипшидзе
токио
мариуполь
москва
русская православная церковь
московский патриархат
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f391964072fc5bdab4847ee0c63c2a10.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Для Русской православной церкви (РПЦ) путь к достижению мира лежит через ее способность оказывать помощь тем жертвам конфликта, которые в ней нуждаются, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе."С 2014 года социальные службы РПЦ работают с беженцами, прибывшими с Юго-Востока Украины. Сбор средств нуждающимся, прием беженцев, передача гуманитарной помощи – вот что является повседневной деятельностью тысяч православных добровольцев. Мы считаем, что путь к миру и достижение мира лежит именно через поддержку жертвам конфликтов и войн", - сказал он во время своего выступления на межрелигиозном миротворческом круглом столе в Токио.По словам Кипшидзе, с марта 2022 года только в Москве получили помощь около 19 тысяч беженцев. "В зоне военных действий РПЦ тоже оказывает помощь нуждающимся. Например, в Мариуполе Русская Церковь одной из первых организовала медицинскую помощь. С апреля врачи-добровольцы из церковной больницы в честь святителя Алексия посещают Мариуполь, чтобы ухаживать за ранеными, не делая между ними различия", - сказал он.Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем также принимают участие представители Русской православной церкви и российских традиционных религий.
https://ria.ru/20220922/rpts-1818669291.html
токио
мариуполь
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e6e8bc12f549fe0b0ea1fee582c90d56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вахтанг кипшидзе, токио, мариуполь, москва, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Токио, Мариуполь, Москва, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
17:01 23.09.2022
 

Путь к достижению мира лежит через помощь жертвам конфликта, считают РПЦ

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Для Русской православной церкви (РПЦ) путь к достижению мира лежит через ее способность оказывать помощь тем жертвам конфликта, которые в ней нуждаются, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"С 2014 года социальные службы РПЦ работают с беженцами, прибывшими с Юго-Востока Украины. Сбор средств нуждающимся, прием беженцев, передача гуманитарной помощи – вот что является повседневной деятельностью тысяч православных добровольцев. Мы считаем, что путь к миру и достижение мира лежит именно через поддержку жертвам конфликтов и войн", - сказал он во время своего выступления на межрелигиозном миротворческом круглом столе в Токио.
По словам Кипшидзе, с марта 2022 года только в Москве получили помощь около 19 тысяч беженцев. "В зоне военных действий РПЦ тоже оказывает помощь нуждающимся. Например, в Мариуполе Русская Церковь одной из первых организовала медицинскую помощь. С апреля врачи-добровольцы из церковной больницы в честь святителя Алексия посещают Мариуполь, чтобы ухаживать за ранеными, не делая между ними различия", - сказал он.
Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем также принимают участие представители Русской православной церкви и российских традиционных религий.
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 13:42Религия
В РПЦ рассказали о волонтерской помощи пострадавшим в конфликте на Украине
 
РелигияВахтанг КипшидзеТокиоМариупольМоскваРусская православная церковьМосковский ПатриархатРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала