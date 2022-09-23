https://ria.ru/20220923/rpts-1818998931.html

Путь к достижению мира лежит через помощь жертвам конфликта, считают РПЦ

Путь к достижению мира лежит через помощь жертвам конфликта, считают РПЦ - РИА Новости, 23.09.2022

Путь к достижению мира лежит через помощь жертвам конфликта, считают РПЦ

Для Русской православной церкви (РПЦ) путь к достижению мира лежит через ее способность оказывать помощь тем жертвам конфликта, которые в ней нуждаются, заявил... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:01

2022-09-23T17:01

2022-09-23T17:01

религия

вахтанг кипшидзе

токио

мариуполь

москва

русская православная церковь

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Для Русской православной церкви (РПЦ) путь к достижению мира лежит через ее способность оказывать помощь тем жертвам конфликта, которые в ней нуждаются, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе."С 2014 года социальные службы РПЦ работают с беженцами, прибывшими с Юго-Востока Украины. Сбор средств нуждающимся, прием беженцев, передача гуманитарной помощи – вот что является повседневной деятельностью тысяч православных добровольцев. Мы считаем, что путь к миру и достижение мира лежит именно через поддержку жертвам конфликтов и войн", - сказал он во время своего выступления на межрелигиозном миротворческом круглом столе в Токио.По словам Кипшидзе, с марта 2022 года только в Москве получили помощь около 19 тысяч беженцев. "В зоне военных действий РПЦ тоже оказывает помощь нуждающимся. Например, в Мариуполе Русская Церковь одной из первых организовала медицинскую помощь. С апреля врачи-добровольцы из церковной больницы в честь святителя Алексия посещают Мариуполь, чтобы ухаживать за ранеными, не делая между ними различия", - сказал он.Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем также принимают участие представители Русской православной церкви и российских традиционных религий.

https://ria.ru/20220922/rpts-1818669291.html

токио

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

вахтанг кипшидзе, токио, мариуполь, москва, русская православная церковь, московский патриархат, религия