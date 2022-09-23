https://ria.ru/20220923/rossiya-1819047443.html

Машков выразил гордость Россией и ее жителями

Машков выразил гордость Россией и ее жителями - РИА Новости, 23.09.2022

Машков выразил гордость Россией и ее жителями

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков на митинге "Своих не бросаем" заявил, что он гордится Россией и ее людьми, которые "ни в каких РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:01

2022-09-23T19:01

2022-09-23T19:01

специальная военная операция на украине

новости культуры

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россия

владимир машков

игорь петренко

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков на митинге "Своих не бросаем" заявил, что он гордится Россией и ее людьми, которые "ни в каких обстоятельствах своих не бросают".Митинг прошел в пятницы на Манежной площади в Москве. По данным ГУМВД, на него пришли около 50 тысяч человек."Я горд, что наша страна и наши люди ни в каких обстоятельствах своих не бросают", - заявил Машков.Также на митинге выступил актер Театра Табакова Игорь Петренко. "Сегодня эта битва идет – это не просто битва. Это битва за нашу историю, за наших дедов... Хватит терпеть, хватит молчать. И честь, и хвала тем ребятам, которые сейчас на рубеже атаки. Честь и хвала тем, кто сегодня не бегает никуда и встает, идет в военкомат и понимает, что он мужчина и он может принести пользу этой стране", - сказал Петренко.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, общество, россия, владимир машков, игорь петренко, ситуация в днр и лнр, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе