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Машков выразил гордость Россией и ее жителями - РИА Новости, 23.09.2022
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Машков выразил гордость Россией и ее жителями
Машков выразил гордость Россией и ее жителями - РИА Новости, 23.09.2022
Машков выразил гордость Россией и ее жителями
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков на митинге "Своих не бросаем" заявил, что он гордится Россией и ее людьми, которые "ни в каких РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:01
2022-09-23T19:01
специальная военная операция на украине
новости культуры
общество
россия
владимир машков
игорь петренко
ситуация в днр и лнр
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков на митинге "Своих не бросаем" заявил, что он гордится Россией и ее людьми, которые "ни в каких обстоятельствах своих не бросают".Митинг прошел в пятницы на Манежной площади в Москве. По данным ГУМВД, на него пришли около 50 тысяч человек."Я горд, что наша страна и наши люди ни в каких обстоятельствах своих не бросают", - заявил Машков.Также на митинге выступил актер Театра Табакова Игорь Петренко. "Сегодня эта битва идет – это не просто битва. Это битва за нашу историю, за наших дедов... Хватит терпеть, хватит молчать. И честь, и хвала тем ребятам, которые сейчас на рубеже атаки. Честь и хвала тем, кто сегодня не бегает никуда и встает, идет в военкомат и понимает, что он мужчина и он может принести пользу этой стране", - сказал Петренко.
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новости культуры, общество, россия, владимир машков, игорь петренко, ситуация в днр и лнр, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Новости культуры, Общество, Россия, Владимир Машков, Игорь Петренко, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
19:01 23.09.2022
 
Машков выразил гордость Россией и ее жителями

Народный артист России Машков заявил, что гордится людьми, которые не бросают своих

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков . Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков на митинге "Своих не бросаем" заявил, что он гордится Россией и ее людьми, которые "ни в каких обстоятельствах своих не бросают".
Митинг прошел в пятницы на Манежной площади в Москве. По данным ГУМВД, на него пришли около 50 тысяч человек.
"Я горд, что наша страна и наши люди ни в каких обстоятельствах своих не бросают", - заявил Машков.
Также на митинге выступил актер Театра Табакова Игорь Петренко. "Сегодня эта битва идет – это не просто битва. Это битва за нашу историю, за наших дедов... Хватит терпеть, хватит молчать. И честь, и хвала тем ребятам, которые сейчас на рубеже атаки. Честь и хвала тем, кто сегодня не бегает никуда и встает, идет в военкомат и понимает, что он мужчина и он может принести пользу этой стране", - сказал Петренко.
"Своих не бросаем". Патриотические акции в поддержку референдумов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

Молодой человек перед началом митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве
1 из 14

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

Люди перед началом митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве
2 из 14

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

Митинг Своих не бросаем в Москве
3 из 14

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
4 из 14

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

Патриотическая акция в поддержку проведения референдумов
5 из 14

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
6 из 14

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

Патриотическая акция во Владивостоке
7 из 14

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

Казаки на акции во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
8 из 14

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

Юнармейцы выступают на акции во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
9 из 14

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
10 из 14

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
11 из 14

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
12 из 14

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
13 из 14

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
14 из 14

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 14

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 14

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 14

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 14

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 14

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 14

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 14

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 14

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 14

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 14

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Специальная военная операция на УкраинеНовости культурыОбществоРоссияВладимир МашковИгорь ПетренкоСитуация в ДНР и ЛНРРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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