https://ria.ru/20220923/rossiya-1819015517.html

Россия защитит жителей освобожденных территорий, заявил Миронов

Россия защитит жителей освобожденных территорий, заявил Миронов - РИА Новости, 23.09.2022

Россия защитит жителей освобожденных территорий, заявил Миронов

Частичная мобилизация и референдумы на освобождённых территориях показывают их жителям, что Россия готова защищает их сейчас и защитит всегда, заявил лидер... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:33

2022-09-23T17:33

2022-09-23T17:33

специальная военная операция на украине

общество

россия

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация и референдумы на освобождённых территориях показывают их жителям, что Россия готова защищает их сейчас и защитит всегда, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - за правду!" Сергей Миронов на митинге "Своих не бросаем", который прошел на Манежной площади в пятницу."Референдум и мобилизация показывают нашим людям Новороссии, что Россия сегодня их защитит и защитит навсегда", - заявил он.Лидер эсеров добавил, что в эти непростые времена народ России показывает свои лучшие качества. "В самые непростые времена для страны и для всех других наш многонациональный народ показывает и проявляет самые лучшие свои качества: надёжность, мужество, солидарность, отвагу, сострадание", - сказал Миронов.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, частичная мобилизация в россии