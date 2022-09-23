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Глава МИД Венгрии запланировал встретиться с гендиректором "Росатома" - РИА Новости, 23.09.2022
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Глава МИД Венгрии запланировал встретиться с гендиректором "Росатома"
Глава МИД Венгрии запланировал встретиться с гендиректором "Росатома" - РИА Новости, 23.09.2022
Глава МИД Венгрии запланировал встретиться с гендиректором "Росатома"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что планирует встретиться на следующей неделе в Вене с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T03:22
2022-09-23T03:22
в мире
венгрия
петер сийярто
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
россия
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что планирует встретиться на следующей неделе в Вене с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым."Мы составим график на предстоящие месяцы и годы, чтобы закончить проект к 2030 году", - добавил он.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220913/energobloki-1816365778.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, россия
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Россия
03:22 23.09.2022
 
Глава МИД Венгрии запланировал встретиться с гендиректором "Росатома"

Глава МИД Венгрии Сийярто запланировал встретиться с гендиректором "Росатома" Лихачевым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что планирует встретиться на следующей неделе в Вене с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
"Мы получили окончательное разрешение по строительству новой АЭС, которую мы будем строить в рамках контракта с "Росатомом". Я планирую встретиться с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в понедельник в Вене на полях встречи МАГАТЭ", - сказал глава венгерского МИД журналистам после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Мы составим график на предстоящие месяцы и годы, чтобы закончить проект к 2030 году", - добавил он.
В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 04:10
В "Росатоме" рассказали, когда запустят новые энергоблоки АЭС "Пакш"
 
В миреВенгрияПетер СийяртоАЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭРоссия
 
 
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