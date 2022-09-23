https://ria.ru/20220923/rosatom-1818827449.html

Глава МИД Венгрии запланировал встретиться с гендиректором "Росатома"

Глава МИД Венгрии запланировал встретиться с гендиректором "Росатома" - РИА Новости, 23.09.2022

Глава МИД Венгрии запланировал встретиться с гендиректором "Росатома"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что планирует встретиться на следующей неделе в Вене с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T03:22

2022-09-23T03:22

2022-09-23T03:22

в мире

венгрия

петер сийярто

аэс "пакш"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

россия

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что планирует встретиться на следующей неделе в Вене с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым."Мы составим график на предстоящие месяцы и годы, чтобы закончить проект к 2030 году", - добавил он.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220913/energobloki-1816365778.html

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Максим Горбачев

в мире, венгрия, петер сийярто, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, россия