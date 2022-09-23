Глава МИД Венгрии запланировал встретиться с гендиректором "Росатома"
Глава МИД Венгрии Сийярто запланировал встретиться с гендиректором "Росатома" Лихачевым
Петер Сийярто. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что планирует встретиться на следующей неделе в Вене с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
"Мы получили окончательное разрешение по строительству новой АЭС, которую мы будем строить в рамках контракта с "Росатомом". Я планирую встретиться с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в понедельник в Вене на полях встречи МАГАТЭ", - сказал глава венгерского МИД журналистам после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Мы составим график на предстоящие месяцы и годы, чтобы закончить проект к 2030 году", - добавил он.
В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
13 сентября, 04:10В "Росатоме" рассказали, когда запустят новые энергоблоки АЭС "Пакш"