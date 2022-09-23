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Резиденты Арктической зоны вложат в Красноярский край 37 млрд рублей - РИА Новости, 23.09.2022
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Резиденты Арктической зоны вложат в Красноярский край 37 млрд рублей
Резиденты Арктической зоны вложат в Красноярский край 37 млрд рублей - РИА Новости, 23.09.2022
Резиденты Арктической зоны вложат в Красноярский край 37 млрд рублей
Общий объем заявленных инвестиций в экономику Красноярского края от 20 резидентов Арктической зоны, работающих на территории региона, составит почти 37... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:14
2022-09-23T11:14
красноярский край
норильск
экономика
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КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. Общий объем заявленных инвестиций в экономику Красноярского края от 20 резидентов Арктической зоны, работающих на территории региона, составит почти 37 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора края."В крае зарегистрировано 20 резидентов Арктической зоне РФ. Общий объем заявленных инвестиций – 36,7 миллиарда рублей, планируется создать 1622 новых рабочих мест. Из 20 проектов 6 будет реализовано в туризме, пять – в сфере услуг, четыре – в производстве, две – в строительстве и по одному в IT, торговле и горнорудной промышленности", - говорится в сообщении.Среди заявленных инвестпроектов – создание в Норильске детского развлекательного центра, реконструкция нежилых зданий под гостиницы, производство резиновых изделий из отходов, открытие СТО для ремонта спецтехники, открытие кондитерского цеха и многое другое. Самый крупный из заявленных инвестпроектов – освоение Сырадасайского месторождения с объемом инвестиций свыше 33 миллиардов рублей."Готовят пакеты документов для получения статуса резидента еще 28 компаний и предпринимателей с общим объемом заявленных инвестиций 2,2 миллиарда рублей и созданием 2 120 новых рабочих мест", - сообщает пресс-служба.Министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец отмечает, что для резидентов Арктической зоны предусмотрены различные преференции – от снижения налогов и уменьшения суммы страховых взносов до предоставления земельного участка без торгов.
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красноярский край, норильск, экономика
Красноярский край, Норильск, Экономика
11:14 23.09.2022
 

Резиденты Арктической зоны вложат в Красноярский край 37 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. Общий объем заявленных инвестиций в экономику Красноярского края от 20 резидентов Арктической зоны, работающих на территории региона, составит почти 37 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора края.
"В крае зарегистрировано 20 резидентов Арктической зоне РФ. Общий объем заявленных инвестиций – 36,7 миллиарда рублей, планируется создать 1622 новых рабочих мест. Из 20 проектов 6 будет реализовано в туризме, пять – в сфере услуг, четыре – в производстве, две – в строительстве и по одному в IT, торговле и горнорудной промышленности", - говорится в сообщении.
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Среди заявленных инвестпроектов – создание в Норильске детского развлекательного центра, реконструкция нежилых зданий под гостиницы, производство резиновых изделий из отходов, открытие СТО для ремонта спецтехники, открытие кондитерского цеха и многое другое. Самый крупный из заявленных инвестпроектов – освоение Сырадасайского месторождения с объемом инвестиций свыше 33 миллиардов рублей.
"Готовят пакеты документов для получения статуса резидента еще 28 компаний и предпринимателей с общим объемом заявленных инвестиций 2,2 миллиарда рублей и созданием 2 120 новых рабочих мест", - сообщает пресс-служба.
Министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец отмечает, что для резидентов Арктической зоны предусмотрены различные преференции – от снижения налогов и уменьшения суммы страховых взносов до предоставления земельного участка без торгов.
"Предпринимателям такие условия очень выгодны. Замечу, что у краевых резидентов инвестпроекты, несмотря на принадлежность к разным отраслям, все ориентированы на развитие территории, и в них "вшита" важная социальная функция. Будь то туризм или утилизация отходов путём переработки. Это говорит о том, что бизнес уверен – будущее в Арктике имеет большие перспективы", - сказала она.
 
Красноярский крайНорильскЭкономика
 
 
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