https://ria.ru/20220923/rezidenty-1818876575.html

Резиденты Арктической зоны вложат в Красноярский край 37 млрд рублей

Резиденты Арктической зоны вложат в Красноярский край 37 млрд рублей - РИА Новости, 23.09.2022

Резиденты Арктической зоны вложат в Красноярский край 37 млрд рублей

Общий объем заявленных инвестиций в экономику Красноярского края от 20 резидентов Арктической зоны, работающих на территории региона, составит почти 37... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:14

2022-09-23T11:14

2022-09-23T11:14

красноярский край

норильск

экономика

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КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. Общий объем заявленных инвестиций в экономику Красноярского края от 20 резидентов Арктической зоны, работающих на территории региона, составит почти 37 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора края."В крае зарегистрировано 20 резидентов Арктической зоне РФ. Общий объем заявленных инвестиций – 36,7 миллиарда рублей, планируется создать 1622 новых рабочих мест. Из 20 проектов 6 будет реализовано в туризме, пять – в сфере услуг, четыре – в производстве, две – в строительстве и по одному в IT, торговле и горнорудной промышленности", - говорится в сообщении.Среди заявленных инвестпроектов – создание в Норильске детского развлекательного центра, реконструкция нежилых зданий под гостиницы, производство резиновых изделий из отходов, открытие СТО для ремонта спецтехники, открытие кондитерского цеха и многое другое. Самый крупный из заявленных инвестпроектов – освоение Сырадасайского месторождения с объемом инвестиций свыше 33 миллиардов рублей."Готовят пакеты документов для получения статуса резидента еще 28 компаний и предпринимателей с общим объемом заявленных инвестиций 2,2 миллиарда рублей и созданием 2 120 новых рабочих мест", - сообщает пресс-служба.Министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец отмечает, что для резидентов Арктической зоны предусмотрены различные преференции – от снижения налогов и уменьшения суммы страховых взносов до предоставления земельного участка без торгов.

https://ria.ru/20220902/transplantatsiya-1813983459.html

красноярский край

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, норильск, экономика