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Умер режиссер Владимир Краснопольский - РИА Новости, 23.09.2022
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Культура
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Умер режиссер Владимир Краснопольский
Умер режиссер Владимир Краснопольский - РИА Новости, 23.09.2022
Умер режиссер Владимир Краснопольский
Известный российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:44
2022-09-23T17:53
культура
владимир краснопольский
россия
новости культуры
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Известный российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов. "На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, &lt;...&gt; режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", — говорится на сайте союза. Там также выразили соболезнования родным и близким режиссера.Владимир Краснопольский родился 14 июня 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем перешел на "Мосфильм". В соавторстве с режиссером Валерием Усковым снял множество фильмов и телевизионных сериалов, в том числе "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Соучастие в убийстве", "Ермак", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" и другие.В 1979 году Краснопольский получил за "Вечный зов" Государственную премию СССР. В 1983-м стал народным артистом РСФСР. Награжден также орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.
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владимир краснопольский, россия, новости культуры
Культура, Владимир Краснопольский, Россия, Новости культуры
16:44 23.09.2022 (обновлено: 17:53 23.09.2022)
 
Умер режиссер Владимир Краснопольский

Режиссер Владимир Краснопольский умер на 90-м году жизни

© Фото : Союз кинематографистов РоссииСоветский и российский кинорежиссер Владимир Краснопольский
Советский и российский кинорежиссер Владимир Краснопольский - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Союз кинематографистов России
Советский и российский кинорежиссер Владимир Краснопольский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Известный российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов.
"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, <...> режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", — говорится на сайте союза.
Там также выразили соболезнования родным и близким режиссера.
Владимир Краснопольский родился 14 июня 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем перешел на "Мосфильм".
© РИА Новости / А. Агеев / Перейти в медиабанкКадр из фильма "Вечный зов" Владимира Краснопольского и Валерия Ускова
Актер Иван Лапиков в роли Панкрата Назарова и актер Николай Иванов в роли Ивана Савельева в фильме Вечный зов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / А. Агеев
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Кадр из фильма "Вечный зов" Владимира Краснопольского и Валерия Ускова. Архивное фото
В соавторстве с режиссером Валерием Усковым снял множество фильмов и телевизионных сериалов, в том числе "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Соучастие в убийстве", "Ермак", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" и другие.
В 1979 году Краснопольский получил за "Вечный зов" Государственную премию СССР. В 1983-м стал народным артистом РСФСР. Награжден также орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСергей Яковлев и Валерий Гатаев в фильме Валерия Ускова и Владимира Краснопольского "Тени исчезают в полдень"
Сергей Яковлев и Валерий Гатаев в фильме Валерия Ускова и Владимира Краснопольского Тени исчезают в полдень - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
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Сергей Яковлев и Валерий Гатаев в фильме Валерия Ускова и Владимира Краснопольского "Тени исчезают в полдень"
 
КультураВладимир КраснопольскийРоссияНовости культуры
 
 
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