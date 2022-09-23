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Умер режиссер Владимир Краснопольский

Умер режиссер Владимир Краснопольский - РИА Новости, 23.09.2022

Умер режиссер Владимир Краснопольский

Известный российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:44

2022-09-23T16:44

2022-09-23T17:53

культура

владимир краснопольский

россия

новости культуры

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Известный российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов. "На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, <...> режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", — говорится на сайте союза. Там также выразили соболезнования родным и близким режиссера.Владимир Краснопольский родился 14 июня 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем перешел на "Мосфильм". В соавторстве с режиссером Валерием Усковым снял множество фильмов и телевизионных сериалов, в том числе "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Соучастие в убийстве", "Ермак", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" и другие.В 1979 году Краснопольский получил за "Вечный зов" Государственную премию СССР. В 1983-м стал народным артистом РСФСР. Награжден также орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир краснопольский, россия, новости культуры