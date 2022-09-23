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За первым днем референдума в ДНР следили 500 представителей СМИ - РИА Новости, 23.09.2022
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За первым днем референдума в ДНР следили 500 представителей СМИ
За первым днем референдума в ДНР следили 500 представителей СМИ - РИА Новости, 23.09.2022
За первым днем референдума в ДНР следили 500 представителей СМИ
В освещении первого дня референдума в ДНР принимали участие 500 представителей СМИ, сообщил председатель ЦИК Владимир Высоцкий. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T22:51
2022-09-23T22:51
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. В освещении первого дня референдума в ДНР принимали участие 500 представителей СМИ, сообщил председатель ЦИК Владимир Высоцкий."За сегодняшний день принимали участие в освещении этого мероприятия 500 представителей средств массовой информации", - заявил председатель.За легитимностью следили 129 международных наблюдателей, отметил Высоцкий.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
22:51 23.09.2022
 
За первым днем референдума в ДНР следили 500 представителей СМИ

В освещении первого дня референдума в ДНР принимали участие 500 представителей СМИ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМикрофоны российских телеканалов
Микрофоны российских телеканалов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. В освещении первого дня референдума в ДНР принимали участие 500 представителей СМИ, сообщил председатель ЦИК Владимир Высоцкий.
"За сегодняшний день принимали участие в освещении этого мероприятия 500 представителей средств массовой информации", - заявил председатель.
Паспорт гражданина Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 22:47
Жалоб в первый день голосования не было, заявил член Общественной палаты
За легитимностью следили 129 международных наблюдателей, отметил Высоцкий.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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