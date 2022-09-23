https://ria.ru/20220923/referendum-1819087825.html

За первым днем референдума в ДНР следили 500 представителей СМИ

За первым днем референдума в ДНР следили 500 представителей СМИ - РИА Новости, 23.09.2022

За первым днем референдума в ДНР следили 500 представителей СМИ

В освещении первого дня референдума в ДНР принимали участие 500 представителей СМИ, сообщил председатель ЦИК Владимир Высоцкий. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T22:51

2022-09-23T22:51

2022-09-23T22:51

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луганская народная республика

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. В освещении первого дня референдума в ДНР принимали участие 500 представителей СМИ, сообщил председатель ЦИК Владимир Высоцкий."За сегодняшний день принимали участие в освещении этого мероприятия 500 представителей средств массовой информации", - заявил председатель.За легитимностью следили 129 международных наблюдателей, отметил Высоцкий.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819087502.html

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе