https://ria.ru/20220923/referendum-1819087825.html
За первым днем референдума в ДНР следили 500 представителей СМИ
За первым днем референдума в ДНР следили 500 представителей СМИ - РИА Новости, 23.09.2022
За первым днем референдума в ДНР следили 500 представителей СМИ
В освещении первого дня референдума в ДНР принимали участие 500 представителей СМИ, сообщил председатель ЦИК Владимир Высоцкий. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T22:51
2022-09-23T22:51
2022-09-23T22:51
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748598561_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_97569e986336cba66ce796f0bcb2f6c7.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. В освещении первого дня референдума в ДНР принимали участие 500 представителей СМИ, сообщил председатель ЦИК Владимир Высоцкий."За сегодняшний день принимали участие в освещении этого мероприятия 500 представителей средств массовой информации", - заявил председатель.За легитимностью следили 129 международных наблюдателей, отметил Высоцкий.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1819087502.html
https://ria.ru/20220923/referendum-1819086047.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748598561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04e7d46b17d00ab927f2fb731cb812b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
За первым днем референдума в ДНР следили 500 представителей СМИ
В освещении первого дня референдума в ДНР принимали участие 500 представителей СМИ