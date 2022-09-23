https://ria.ru/20220923/referendum-1819087502.html

Жалоб в первый день голосования не было, заявил член Общественной палаты

Жалоб в первый день голосования не было, заявил член Общественной палаты - РИА Новости, 23.09.2022

Жалоб в первый день голосования не было, заявил член Общественной палаты

Жалоб на ход голосования в первый день референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не поступало, наблюдается большое количество фейков, но все... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T22:47

2022-09-23T22:47

2022-09-23T22:47

россия

луганская народная республика

херсонская область

онк

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Жалоб на ход голосования в первый день референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не поступало, наблюдается большое количество фейков, но все они быстро опровергаются, заявил заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты РФ Александр Холодов."На удивление, даже жалоб на то, как проходит голосование, не поступало, однако мы можем наблюдать большое количество фейков в социальных сетях, причем они распространяются явно не из территории России", - сказал Холодов журналистам в ситуационном центре по наблюдению за выборами в ОП РФ по итогу первого дня референдумов.По его словам, всей недостоверной информации быстро находится опровержение, быстро выясняется, что находится на фото или видео на самом деле, публикуются опровержения."Поэтому в принципе можно сказать, что попытки запугать жителей, чтобы они не ходили голосовать - попытки безуспешны, народ, судя по той явке, которая есть, активно принимает участие в голосовании, впереди еще несколько дней, поэтому я думаю, что явка будет весьма больше", - заключил Холодов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819087244.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1819067846.html

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россия, луганская народная республика, херсонская область , онк, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область