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Наблюдатель из Венесуэлы высоко оценил ход референдума в Мелитополе - РИА Новости, 23.09.2022
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Наблюдатель из Венесуэлы высоко оценил ход референдума в Мелитополе
Наблюдатель из Венесуэлы высоко оценил ход референдума в Мелитополе - РИА Новости, 23.09.2022
Наблюдатель из Венесуэлы высоко оценил ход референдума в Мелитополе
Наблюдатель на референдуме в Запорожской области из Венесуэлы Джон Кейлер Хименес заявил, что люди на нем свободно могут выразить свое мнение, отметив, что явка РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T22:23
2022-09-23T22:23
в мире
россия
венесуэла
мелитополь
референдум в донбассе
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Наблюдатель на референдуме в Запорожской области из Венесуэлы Джон Кейлер Хименес заявил, что люди на нем свободно могут выразить свое мнение, отметив, что явка предполагается выше ожидаемого."Мы только приехали и встретились с председателем комиссии, и она рассказала о деталях процесса. Люди свободно могут выразить свое мнение ... Нам объяснили адресное голосование, и 27-ого будет голосование на участках, и тогда будет возможность нам все увидеть. Но уже предполагается явка более ожидаемого", - рассказал наблюдатель корреспонденту РИА Новости.Он добавил, что в Венесуэле уважают то, что на освобожденных территориях люди имеют возможность свободного выбора."Люди очень эмоционально это воспринимают, аж мурашки по коже", - также добавил наблюдатель.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1819004355.html
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в мире, россия, венесуэла, мелитополь, референдум в донбассе
В мире, Россия, Венесуэла, Мелитополь, Референдум в Донбассе
22:23 23.09.2022
 
Наблюдатель из Венесуэлы высоко оценил ход референдума в Мелитополе

Наблюдатель из Венесуэлы высоко оценил ход референдума в Мелитополе и предрек высокую явку

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПереносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России в Мелитополе
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
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Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Наблюдатель на референдуме в Запорожской области из Венесуэлы Джон Кейлер Хименес заявил, что люди на нем свободно могут выразить свое мнение, отметив, что явка предполагается выше ожидаемого.
"Мы только приехали и встретились с председателем комиссии, и она рассказала о деталях процесса. Люди свободно могут выразить свое мнение ... Нам объяснили адресное голосование, и 27-ого будет голосование на участках, и тогда будет возможность нам все увидеть. Но уже предполагается явка более ожидаемого", - рассказал наблюдатель корреспонденту РИА Новости.
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В Херсонской и Запорожской области рассказали об ожиданиях от референдума
Он добавил, что в Венесуэле уважают то, что на освобожденных территориях люди имеют возможность свободного выбора.
"Люди очень эмоционально это воспринимают, аж мурашки по коже", - также добавил наблюдатель.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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