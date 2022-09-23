https://ria.ru/20220923/referendum-1819086047.html

Наблюдатель из Венесуэлы высоко оценил ход референдума в Мелитополе

Наблюдатель из Венесуэлы высоко оценил ход референдума в Мелитополе - РИА Новости, 23.09.2022

Наблюдатель из Венесуэлы высоко оценил ход референдума в Мелитополе

Наблюдатель на референдуме в Запорожской области из Венесуэлы Джон Кейлер Хименес заявил, что люди на нем свободно могут выразить свое мнение, отметив, что явка РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T22:23

2022-09-23T22:23

2022-09-23T22:23

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мелитополь

референдум в донбассе

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Наблюдатель на референдуме в Запорожской области из Венесуэлы Джон Кейлер Хименес заявил, что люди на нем свободно могут выразить свое мнение, отметив, что явка предполагается выше ожидаемого."Мы только приехали и встретились с председателем комиссии, и она рассказала о деталях процесса. Люди свободно могут выразить свое мнение ... Нам объяснили адресное голосование, и 27-ого будет голосование на участках, и тогда будет возможность нам все увидеть. Но уже предполагается явка более ожидаемого", - рассказал наблюдатель корреспонденту РИА Новости.Он добавил, что в Венесуэле уважают то, что на освобожденных территориях люди имеют возможность свободного выбора."Люди очень эмоционально это воспринимают, аж мурашки по коже", - также добавил наблюдатель.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1819004355.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1819067846.html

россия

венесуэла

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в мире, россия, венесуэла, мелитополь, референдум в донбассе