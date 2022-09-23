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"Своих не бросаем": российские акции в поддержку референдумов

"Своих не бросаем": российские акции в поддержку референдумов - РИА Новости, 23.09.2022

"Своих не бросаем": российские акции в поддержку референдумов

Мероприятия в поддержку референдумов в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошли во многих городах России.

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россия

референдумы на освобожденных территориях

москва

праздник

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Акция "Своих не бросаем" состоялась на Манежной площади в Москве, на нее пришли около 50 тысяч человек. В Екатеринбурге состоялся патриотический концерт, на улице собрались люди с плакатами-лозунгами "За мир, за Путина, за народ", "Одна страна – одна история" и триколорами. В Кузбассе участниками акции "Za Победу!" стали более пяти тысяч человек.

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