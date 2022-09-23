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"Своих не бросаем": российские акции в поддержку референдумов
"Своих не бросаем": российские акции в поддержку референдумов - РИА Новости, 23.09.2022
"Своих не бросаем": российские акции в поддержку референдумов
Мероприятия в поддержку референдумов в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошли во многих городах России.
2022-09-23T21:18
2022-09-23T21:18
2022-09-23T21:25
видео
россия
референдумы на освобожденных территориях
москва
праздник
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Акция "Своих не бросаем" состоялась на Манежной площади в Москве, на нее пришли около 50 тысяч человек. В Екатеринбурге состоялся патриотический концерт, на улице собрались люди с плакатами-лозунгами "За мир, за Путина, за народ", "Одна страна – одна история" и триколорами. В Кузбассе участниками акции "Za Победу!" стали более пяти тысяч человек.
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РИА Новости
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"Своих не бросаем": российские акции в поддержку референдумов
Российские акции в поддержку референдумов
2022-09-23T21:18
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, россия, референдумы на освобожденных территориях, москва, праздник, видео
Видео, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Москва, Праздник
21:18 23.09.2022 (обновлено: 21:25 23.09.2022)
"Своих не бросаем": российские акции в поддержку референдумов
Мероприятия в поддержку референдумов в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошли во многих городах России.