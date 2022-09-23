https://ria.ru/20220923/referendum-1819075822.html

ЦИК ДНР заявил об отсутствии нарушений в первый день референдума

ЦИК ДНР заявил об отсутствии нарушений в первый день референдума - РИА Новости, 23.09.2022

ЦИК ДНР заявил об отсутствии нарушений в первый день референдума

Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что нарушений в первый день голосования на референдуме о вхождении республики в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T21:15

2022-09-23T21:15

2022-09-23T21:32

донецкая народная республика

россия

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819013829_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2279136d9a002949a8d9d264b17301c7.jpg

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что нарушений в первый день голосования на референдуме о вхождении республики в состав России не было."Жалоб на избирательных участках не было… Каких-либо нарушений зафиксировано не было", - сказал Высоцкий на брифинге.По его словам, безопасность "находится на самом высоком уровне, руководство республики прилагает максимум усилий, чтоб так было и дальше"."Нас не запугать, мы до талого будем идти", - отметил Высоцкий.Позже Высоцкий заявил, что якобы от имени ЦИК членам комиссий рассылали фейковые распоряжения и угрозы."Уверяю вас, все эти угрозы беспочвенны и находятся лишь в воспалённом сознании наших недоброжелателей", - добавил Высоцкий.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819074183.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе