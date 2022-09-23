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ЦИК ДНР заявил об отсутствии нарушений в первый день референдума - РИА Новости, 23.09.2022
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ЦИК ДНР заявил об отсутствии нарушений в первый день референдума
ЦИК ДНР заявил об отсутствии нарушений в первый день референдума - РИА Новости, 23.09.2022
ЦИК ДНР заявил об отсутствии нарушений в первый день референдума
Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что нарушений в первый день голосования на референдуме о вхождении республики в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:15
2022-09-23T21:32
донецкая народная республика
россия
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что нарушений в первый день голосования на референдуме о вхождении республики в состав России не было."Жалоб на избирательных участках не было… Каких-либо нарушений зафиксировано не было", - сказал Высоцкий на брифинге.По его словам, безопасность "находится на самом высоком уровне, руководство республики прилагает максимум усилий, чтоб так было и дальше"."Нас не запугать, мы до талого будем идти", - отметил Высоцкий.Позже Высоцкий заявил, что якобы от имени ЦИК членам комиссий рассылали фейковые распоряжения и угрозы."Уверяю вас, все эти угрозы беспочвенны и находятся лишь в воспалённом сознании наших недоброжелателей", - добавил Высоцкий.
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донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе
Донецкая Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе
21:15 23.09.2022 (обновлено: 21:32 23.09.2022)
 
ЦИК ДНР заявил об отсутствии нарушений в первый день референдума

Председа ЦИК Высоцкий: нарушений не было в первый день голосования на референдуме в ДНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что нарушений в первый день голосования на референдуме о вхождении республики в состав России не было.
"Жалоб на избирательных участках не было… Каких-либо нарушений зафиксировано не было", - сказал Высоцкий на брифинге.
По его словам, безопасность "находится на самом высоком уровне, руководство республики прилагает максимум усилий, чтоб так было и дальше".
"Нас не запугать, мы до талого будем идти", - отметил Высоцкий.
Позже Высоцкий заявил, что якобы от имени ЦИК членам комиссий рассылали фейковые распоряжения и угрозы.
"Уверяю вас, все эти угрозы беспочвенны и находятся лишь в воспалённом сознании наших недоброжелателей", - добавил Высоцкий.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 21:06
Хинштейн назвал хорошей организацию референдума в ДНР
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияРеферендум в Донбассе
 
 
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