https://ria.ru/20220923/referendum-1819070009.html
Наблюдатель из Уругвая рассказал, зачем приехал в Запорожскую область
Наблюдатель из Уругвая рассказал, зачем приехал в Запорожскую область - РИА Новости, 23.09.2022
Наблюдатель из Уругвая рассказал, зачем приехал в Запорожскую область
Наблюдатель из Уругвая на референдуме в Запорожской области рассказал корреспонденту РИА Новости, что в его стране много людей из России, а на референдум он... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:47
2022-09-23T20:47
2022-09-23T20:50
в мире
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референдумы на освобожденных территориях
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Наблюдатель из Уругвая на референдуме в Запорожской области рассказал корреспонденту РИА Новости, что в его стране много людей из России, а на референдум он приехал, чтобы понаблюдать, что все проходит законно."Я от имени 67 партийных организаций Латинской Америки из 30 стран. Они все хотят быть уверенными, что здесь все проходит законно. Надеемся, что люди свободно смогут выразить свое мнение. В Уругвае давно живет много людей из РФ, и они хорошо относятся к решениям России", - заявил Лопес.Он добавил, что Латинская Америка находится под влиянием американских СМИ, они пытаются убедить людей, что Россия это "оккупанты", но народ им не верит.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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"Все проходит нормально" – наблюдатель из Уругвая о проведении референдума в Мелитополе
Себастьян Лопес, наблюдатель из Уругвая, находящийся в Мелитополе, рассказал, что представляет 67 партийных организаций Латинской Америки из 30 стран, приехал на референдум, чтобы донести до латиноамериканцев правду – референдум законен, люди свободно смогут выразить свое мнение
2022-09-23T20:47
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PT0M56S
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в мире, россия, уругвай, латинская америка, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Уругвай, Латинская Америка, Референдумы на освобожденных территориях
20:47 23.09.2022 (обновлено: 20:50 23.09.2022)
Наблюдатель из Уругвая рассказал, зачем приехал в Запорожскую область
Наблюдатель из Уругвая Лопес на референдуме в Запорожской области рассказал о целях визита