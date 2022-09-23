Рейтинг@Mail.ru
Наблюдатель из Уругвая рассказал, зачем приехал в Запорожскую область - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/referendum-1819070009.html
Наблюдатель из Уругвая рассказал, зачем приехал в Запорожскую область
Наблюдатель из Уругвая рассказал, зачем приехал в Запорожскую область - РИА Новости, 23.09.2022
Наблюдатель из Уругвая рассказал, зачем приехал в Запорожскую область
Наблюдатель из Уругвая на референдуме в Запорожской области рассказал корреспонденту РИА Новости, что в его стране много людей из России, а на референдум он... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:47
2022-09-23T20:50
в мире
россия
уругвай
латинская америка
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819068523_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77621bf874882ce9d8da6819eaf8fa21.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Наблюдатель из Уругвая на референдуме в Запорожской области рассказал корреспонденту РИА Новости, что в его стране много людей из России, а на референдум он приехал, чтобы понаблюдать, что все проходит законно."Я от имени 67 партийных организаций Латинской Америки из 30 стран. Они все хотят быть уверенными, что здесь все проходит законно. Надеемся, что люди свободно смогут выразить свое мнение. В Уругвае давно живет много людей из РФ, и они хорошо относятся к решениям России", - заявил Лопес.Он добавил, что Латинская Америка находится под влиянием американских СМИ, они пытаются убедить людей, что Россия это "оккупанты", но народ им не верит.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
https://ria.ru/20220923/referendum-1819067846.html
россия
уругвай
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Все проходит нормально" – наблюдатель из Уругвая о проведении референдума в Мелитополе
Себастьян Лопес, наблюдатель из Уругвая, находящийся в Мелитополе, рассказал, что представляет 67 партийных организаций Латинской Америки из 30 стран, приехал на референдум, чтобы донести до латиноамериканцев правду – референдум законен, люди свободно смогут выразить свое мнение
2022-09-23T20:47
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819068523_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_90bdf330d4c143d28b17dc73e2835406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, уругвай, латинская америка, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Уругвай, Латинская Америка, Референдумы на освобожденных территориях
20:47 23.09.2022 (обновлено: 20:50 23.09.2022)
 
Наблюдатель из Уругвая рассказал, зачем приехал в Запорожскую область

Наблюдатель из Уругвая Лопес на референдуме в Запорожской области рассказал о целях визита

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Наблюдатель из Уругвая на референдуме в Запорожской области рассказал корреспонденту РИА Новости, что в его стране много людей из России, а на референдум он приехал, чтобы понаблюдать, что все проходит законно.
"Я от имени 67 партийных организаций Латинской Америки из 30 стран. Они все хотят быть уверенными, что здесь все проходит законно. Надеемся, что люди свободно смогут выразить свое мнение. В Уругвае давно живет много людей из РФ, и они хорошо относятся к решениям России", - заявил Лопес.
Он добавил, что Латинская Америка находится под влиянием американских СМИ, они пытаются убедить людей, что Россия это "оккупанты", но народ им не верит.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Избирательная урна на избирательном участке в Краснодаре на референдуме о присоединении ДНР к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 20:39
Референдум, 23 сентября: надежды на достойную жизнь и безопасность
 
В миреРоссияУругвайЛатинская АмерикаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала