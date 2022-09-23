Голосование на референдуме прошло на территории всей Херсонской области
Голосование на референдуме прошло на территории всей Херсонской области без исключения
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России
Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России
ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Голосование в первый день референдума в Херсонской области прошло на всей территории области, включая прифронтовые районы и на освобождённой части Николаевской области, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Голосование прошло ровно пропорционально на территории всей Херсонской области. Сегодня голосование проходило на всей территории Херсонской области без исключения, вблизи линии соприкосновения, прифронтовой линии голосование проходило за счёт выездных комиссий", - сказала Захарова.
По её словам, выездные избирательные комиссии работали сегодня также в Снегиревке и Александровке в освобождённой части Николаевской области.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.