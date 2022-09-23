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Голосование на референдуме прошло на территории всей Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022
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Голосование на референдуме прошло на территории всей Херсонской области
Голосование на референдуме прошло на территории всей Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022
Голосование на референдуме прошло на территории всей Херсонской области
Голосование в первый день референдума в Херсонской области прошло на всей территории области, включая прифронтовые районы и на освобождённой части Николаевской... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:23
2022-09-23T20:23
херсонская область
николаевская область
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Голосование в первый день референдума в Херсонской области прошло на всей территории области, включая прифронтовые районы и на освобождённой части Николаевской области, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Голосование прошло ровно пропорционально на территории всей Херсонской области. Сегодня голосование проходило на всей территории Херсонской области без исключения, вблизи линии соприкосновения, прифронтовой линии голосование проходило за счёт выездных комиссий", - сказала Захарова.По её словам, выездные избирательные комиссии работали сегодня также в Снегиревке и Александровке в освобождённой части Николаевской области.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1819062211.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220923/zaporozhe-1819051605.html
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херсонская область , николаевская область, референдумы на освобожденных территориях
Херсонская область , Николаевская область, Референдумы на освобожденных территориях
20:23 23.09.2022
 
Голосование на референдуме прошло на территории всей Херсонской области

Голосование на референдуме прошло на территории всей Херсонской области без исключения

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России
Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Голосование в первый день референдума в Херсонской области прошло на всей территории области, включая прифронтовые районы и на освобождённой части Николаевской области, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Голосование прошло ровно пропорционально на территории всей Херсонской области. Сегодня голосование проходило на всей территории Херсонской области без исключения, вблизи линии соприкосновения, прифронтовой линии голосование проходило за счёт выездных комиссий", - сказала Захарова.
Мужчина голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 20:08
В ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 процента
По её словам, выездные избирательные комиссии работали сегодня также в Снегиревке и Александровке в освобождённой части Николаевской области.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 19:21В мире
В Запорожье пообещали провести референдум на всей территории области
 
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