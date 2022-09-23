https://ria.ru/20220923/referendum-1819052679.html
Жители Донецка рассказали, что ждали референдума восемь лет
Жители Донецка рассказали, что ждали референдума восемь лет - РИА Новости, 23.09.2022
Жители Донецка рассказали, что ждали референдума восемь лет
Референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав России дарит надежду на достойную жизнь и безопасность, его ждали давно, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:30
2022-09-23T19:30
2022-09-23T19:33
россия
донецк (днр)
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав России дарит надежду на достойную жизнь и безопасность, его ждали давно, рассказали РИА Новости жители Донецка."Мы давно уже хотим в Россию, мы ждали долго, мучительно. Вы сами видите, какое сейчас положение: нас никто не защитит, кроме России", - сказала местная жительница."Хочу голосовать… "За", конечно, я же из России, приехал сюда строить коммунизм, по призыву Никиты Сергеевича Хрущева", - отметил пенсионер из Донецка.Жители города говорят, что ждали такого голосования все восемь лет после переворота в Киеве 2014 года."К референдуму (отношусь) положительно, ждали все восемь лет… Есть надежда, что это что-то изменит", - сказала работница магазина."Всем ясно: за Россию. Все восемь лет ждал, а может даже и больше… Радость была, когда началась спецоперация, и сейчас, я думаю, будут какие-то большие изменения", - вторит ей другой житель города Донецк.
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"Все восемь лет ждал" – жители ДНР о референдуме
"Нас никто не защитит, кроме России": жители Донецка говорят, что референдум дарит надежду на достойную жизнь и безопасность
2022-09-23T19:30
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РИА Новости
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россия, донецк (днр), донецкая народная республика, референдум в донбассе
Россия, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
19:30 23.09.2022 (обновлено: 19:33 23.09.2022)
Жители Донецка рассказали, что ждали референдума восемь лет
Жители Донецка о референдуме: мы давно хотим в Россию, кроме России нас никто не защитит
ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав России дарит надежду на достойную жизнь и безопасность, его ждали давно, рассказали РИА Новости жители Донецка.
"Мы давно уже хотим в Россию, мы ждали долго, мучительно. Вы сами видите, какое сейчас положение: нас никто не защитит, кроме России", - сказала местная жительница.
"Хочу голосовать… "За", конечно, я же из России, приехал сюда строить коммунизм, по призыву Никиты Сергеевича Хрущева", - отметил пенсионер из Донецка.
Жители города говорят, что ждали такого голосования все восемь лет после переворота в Киеве
2014 года.
"К референдуму (отношусь) положительно, ждали все восемь лет… Есть надежда, что это что-то изменит", - сказала работница магазина.
"Всем ясно: за Россию. Все восемь лет ждал, а может даже и больше… Радость была, когда началась спецоперация, и сейчас, я думаю, будут какие-то большие изменения", - вторит ей другой житель города Донецк.