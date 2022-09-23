https://ria.ru/20220923/referendum-1819052679.html

Жители Донецка рассказали, что ждали референдума восемь лет

Жители Донецка рассказали, что ждали референдума восемь лет - РИА Новости, 23.09.2022

Жители Донецка рассказали, что ждали референдума восемь лет

Референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав России дарит надежду на достойную жизнь и безопасность, его ждали давно, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2022

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2022-09-23T19:30

2022-09-23T19:33

россия

донецк (днр)

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав России дарит надежду на достойную жизнь и безопасность, его ждали давно, рассказали РИА Новости жители Донецка."Мы давно уже хотим в Россию, мы ждали долго, мучительно. Вы сами видите, какое сейчас положение: нас никто не защитит, кроме России", - сказала местная жительница."Хочу голосовать… "За", конечно, я же из России, приехал сюда строить коммунизм, по призыву Никиты Сергеевича Хрущева", - отметил пенсионер из Донецка.Жители города говорят, что ждали такого голосования все восемь лет после переворота в Киеве 2014 года."К референдуму (отношусь) положительно, ждали все восемь лет… Есть надежда, что это что-то изменит", - сказала работница магазина."Всем ясно: за Россию. Все восемь лет ждал, а может даже и больше… Радость была, когда началась спецоперация, и сейчас, я думаю, будут какие-то большие изменения", - вторит ей другой житель города Донецк.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819042775.html

https://ria.ru/20220919/stroyka-1817914555.html

россия

донецк (днр)

донецкая народная республика

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"Все восемь лет ждал" – жители ДНР о референдуме "Нас никто не защитит, кроме России": жители Донецка говорят, что референдум дарит надежду на достойную жизнь и безопасность 2022-09-23T19:30 true PT1M12S

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россия, донецк (днр), донецкая народная республика, референдум в донбассе