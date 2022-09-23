Беженец из ДНР рассказал на референдуме о тоске по разрушенному дому
Беженец из ДНР Михащенко рассказал на референдуме о тоске по дому, разрушенному боевиками
© RT РоссияКадр из фильма "Мариуполь. Русский город"
© RT Россия
Кадр из фильма "Мариуполь. Русский город"
ПЕРМЬ, 23 сен - РИА Новости. Член зарубежной участковой комиссии Станислав Михащенко, переехавший из Донбасса в Пермь, поддержал на референдуме присоединение к России – по его словам, он тоскует по родному дому, разрушенному боевиками запрещённого в России нацбата "Азов"*.
"Мы с женой приехали из Мариуполя, нас позвал сын, когда находиться там было уже невозможно. Сегодня проголосовал за присоединение Донецкой области к России, это здравому человеку понятно, что только к России", - рассказал пенсионер.
Его супруга также в самый первый день референдума поддержала вхождение в состав РФ.
Несмотря на то, что у Станислава Михащенко в Перми живет сын и внуки, пенсионер рассматривает возможность вернуться в Мариуполь.
"Там квартира, попросил соседа плёнкой закрыть окна, но поедем ее проведывать, когда станет тепло. Душа болит за Мариуполь, я там родился, женился, там сын родился", - пояснил собеседник.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Жители этих территорий, которые сейчас находятся в Пермском крае, голосуют на участке в общественном центре "Энергия" на улице Монастырской в Перми, а также с помощью выездного голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.