https://ria.ru/20220923/referendum-1819042775.html

Беженец из ДНР рассказал на референдуме о тоске по разрушенному дому

Беженец из ДНР рассказал на референдуме о тоске по разрушенному дому - РИА Новости, 23.09.2022

Беженец из ДНР рассказал на референдуме о тоске по разрушенному дому

Член зарубежной участковой комиссии Станислав Михащенко, переехавший из Донбасса в Пермь, поддержал на референдуме присоединение к России – по его словам, он... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:45

2022-09-23T18:45

2022-09-23T18:45

россия

мариуполь

пермь

референдум в донбассе

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ПЕРМЬ, 23 сен - РИА Новости. Член зарубежной участковой комиссии Станислав Михащенко, переехавший из Донбасса в Пермь, поддержал на референдуме присоединение к России – по его словам, он тоскует по родному дому, разрушенному боевиками запрещённого в России нацбата "Азов"*.Михащенко рассказал РИА Новости, что приехал в Пермь в марте этого года после того, как их дом в Мариуполе был обстрелян "азовцами"*: в квартире выбили окна, не было газа и отопления, поэтому пищу жители готовили во дворе."Мы с женой приехали из Мариуполя, нас позвал сын, когда находиться там было уже невозможно. Сегодня проголосовал за присоединение Донецкой области к России, это здравому человеку понятно, что только к России", - рассказал пенсионер.Его супруга также в самый первый день референдума поддержала вхождение в состав РФ.Несмотря на то, что у Станислава Михащенко в Перми живет сын и внуки, пенсионер рассматривает возможность вернуться в Мариуполь."Там квартира, попросил соседа плёнкой закрыть окна, но поедем ее проведывать, когда станет тепло. Душа болит за Мариуполь, я там родился, женился, там сын родился", - пояснил собеседник.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.Жители этих территорий, которые сейчас находятся в Пермском крае, голосуют на участке в общественном центре "Энергия" на улице Монастырской в Перми, а также с помощью выездного голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220923/donbass-1819041079.html

https://ria.ru/20220923/mariupol-1819039659.html

https://ria.ru/20220923/ukraina-1819032341.html

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россия, мариуполь, пермь, референдум в донбассе