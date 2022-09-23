https://ria.ru/20220923/referendum-1819037974.html

Глава запорожского техникума рассказал, что значит референдум для студентов

Глава запорожского техникума рассказал, что значит референдум для студентов - РИА Новости, 23.09.2022

Глава запорожского техникума рассказал, что значит референдум для студентов

Референдум в Запорожской области может стать возможностью для "человеческой жизни" молодежи, которая сможет говорить на родном русском языке, заявил РИА Новости РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:34

2022-09-23T18:34

2022-09-23T18:38

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Референдум в Запорожской области может стать возможностью для "человеческой жизни" молодежи, которая сможет говорить на родном русском языке, заявил РИА Новости Директор Васильевского колледжа МГУ имени Макаренко Виктор Петрович."Этот референдум означает для них (студентов) новое начало человеческой жизни в русском духе. Потому что здесь русская земля русской культуры. И наконец они могут общаться на своем языке и получать образование, которое было на Руси веками. Вот это важный момент на фоне того, что впереди большие перемены", - сказал Петрович.По словам собеседника агентства, настроение среди жителей прифронтового города позитивное, потому что это долгожданный процесс. "И те люди, которые искренние по духу, они радуются этому процессу. Большая часть встречала выездную комиссию с радостью. Есть те люди, которые придерживаются иного мнения, но их, к счастью, мало", - отметил Петрович.

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, референдумы на освобожденных территориях