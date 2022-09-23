https://ria.ru/20220923/referendum-1819025528.html

Кузнецова назвала референдум на освобожденных территориях победой

Кузнецова назвала референдум на освобожденных территориях победой - РИА Новости, 23.09.2022

Кузнецова назвала референдум на освобожденных территориях победой

Замсекретаря генсовета "Единой России" Анна Кузнецова заявила, что референдум на освобожденных территориях - это победа, этого ждали многие годы. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:55

2022-09-23T17:55

2022-09-23T18:20

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

анна кузнецова

единая россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России" Анна Кузнецова заявила, что референдум на освобожденных территориях - это победа, этого ждали многие годы."Восемь лет назад начались страшные события, когда НАТО дало команду "фас" киевскому режиму, и начались бомбежки, начались гибели… Сегодня то, что ждали долгие годы, состоялось. Референдум - это наша победа", - сказала Кузнецова на митинге "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Она добавила, что видела как в Херсоне гибли ее знакомые, несогласные с киевским режимом, а также тела детей в "Азовстали". По ее словам, "из людей делали оружие - пустое, без чести и совести"."Нас станет больше на 8 миллионов, мы станем сильнее в 8 миллионов раз", - добавила Кузнецова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/miting-1819020996.html

https://ria.ru/20220923/miting-1819021568.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , анна кузнецова, единая россия