17:55 23.09.2022 (обновлено: 18:20 23.09.2022)
Кузнецова назвала референдум на освобожденных территориях победой
Замсекретаря генсовета ЕР Кузнецова назвала референдум на освобожденной территории победой
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России" Анна Кузнецова заявила, что референдум на освобожденных территориях - это победа, этого ждали многие годы.
"Восемь лет назад начались страшные события, когда НАТО дало команду "фас" киевскому режиму, и начались бомбежки, начались гибели… Сегодня то, что ждали долгие годы, состоялось. Референдум - это наша победа", - сказала Кузнецова на митинге "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Она добавила, что видела как в Херсоне гибли ее знакомые, несогласные с киевским режимом, а также тела детей в "Азовстали". По ее словам, "из людей делали оружие - пустое, без чести и совести".
"Нас станет больше на 8 миллионов, мы станем сильнее в 8 миллионов раз", - добавила Кузнецова.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.