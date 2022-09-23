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Кузнецова назвала референдум на освобожденных территориях победой - РИА Новости, 23.09.2022
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Кузнецова назвала референдум на освобожденных территориях победой
Кузнецова назвала референдум на освобожденных территориях победой - РИА Новости, 23.09.2022
Кузнецова назвала референдум на освобожденных территориях победой
Замсекретаря генсовета "Единой России" Анна Кузнецова заявила, что референдум на освобожденных территориях - это победа, этого ждали многие годы. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:55
2022-09-23T18:20
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
анна кузнецова
единая россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России" Анна Кузнецова заявила, что референдум на освобожденных территориях - это победа, этого ждали многие годы."Восемь лет назад начались страшные события, когда НАТО дало команду "фас" киевскому режиму, и начались бомбежки, начались гибели… Сегодня то, что ждали долгие годы, состоялось. Референдум - это наша победа", - сказала Кузнецова на митинге "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Она добавила, что видела как в Херсоне гибли ее знакомые, несогласные с киевским режимом, а также тела детей в "Азовстали". По ее словам, "из людей делали оружие - пустое, без чести и совести"."Нас станет больше на 8 миллионов, мы станем сильнее в 8 миллионов раз", - добавила Кузнецова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/miting-1819020996.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , анна кузнецова, единая россия
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Анна Кузнецова, Единая Россия
17:55 23.09.2022 (обновлено: 18:20 23.09.2022)
 
Кузнецова назвала референдум на освобожденных территориях победой

Замсекретаря генсовета ЕР Кузнецова назвала референдум на освобожденной территории победой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России" Анна Кузнецова заявила, что референдум на освобожденных территориях - это победа, этого ждали многие годы.
"Восемь лет назад начались страшные события, когда НАТО дало команду "фас" киевскому режиму, и начались бомбежки, начались гибели… Сегодня то, что ждали долгие годы, состоялось. Референдум - это наша победа", - сказала Кузнецова на митинге "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Митинг Своих не бросаем в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 17:43
На акцию в поддержку референдумов в Москве пришли около 50 тысяч человек
Она добавила, что видела как в Херсоне гибли ее знакомые, несогласные с киевским режимом, а также тела детей в "Азовстали". По ее словам, "из людей делали оружие - пустое, без чести и совести".
"Нас станет больше на 8 миллионов, мы станем сильнее в 8 миллионов раз", - добавила Кузнецова.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Митинг в поддержку референдумов в Донбассе в Нальчике - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 17:45
В Нальчике прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьАнна КузнецоваЕдиная Россия
 
 
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