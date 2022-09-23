https://ria.ru/20220923/referendum-1819013936.html

В Запорожской области возник ажиотаж вокруг голосования, заявил Рогов

В Запорожской области возник ажиотаж вокруг голосования, заявил Рогов - РИА Новости, 23.09.2022

В Запорожской области возник ажиотаж вокруг голосования, заявил Рогов

В Запорожской области возник ажиотаж среди желающих в первый день проголосовать на референдуме о вхождении региона в состав России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:29

2022-09-23T17:29

2022-09-23T17:29

россия

запорожская область

владимир рогов

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. В Запорожской области возник ажиотаж среди желающих в первый день проголосовать на референдуме о вхождении региона в состав России, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Люди массово приходят на избирательные участки, в административные здания и штабы общественного движения "Мы вместе с Россией" и просят, чтобы им дали возможность проголосовать сегодня, говоря, что чем быстрее мы проголосуем, тем быстрее мы станем Россией. Мы объясняем им, что нужно соблюсти процедуру, но общий настрой у людей такой, что они не хотят ждать пять дней, а хотят сегодня проголосовать", - сказал Рогов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

https://ria.ru/20220923/zaporozhe-1818994699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, владимир рогов, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире