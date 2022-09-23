Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области возник ажиотаж вокруг голосования, заявил Рогов - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/referendum-1819013936.html
В Запорожской области возник ажиотаж вокруг голосования, заявил Рогов
В Запорожской области возник ажиотаж вокруг голосования, заявил Рогов - РИА Новости, 23.09.2022
В Запорожской области возник ажиотаж вокруг голосования, заявил Рогов
В Запорожской области возник ажиотаж среди желающих в первый день проголосовать на референдуме о вхождении региона в состав России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:29
2022-09-23T17:29
россия
запорожская область
владимир рогов
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818874032_0:78:3183:1868_1920x0_80_0_0_fe045aac33f651d057793e93320527dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. В Запорожской области возник ажиотаж среди желающих в первый день проголосовать на референдуме о вхождении региона в состав России, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Люди массово приходят на избирательные участки, в административные здания и штабы общественного движения "Мы вместе с Россией" и просят, чтобы им дали возможность проголосовать сегодня, говоря, что чем быстрее мы проголосуем, тем быстрее мы станем Россией. Мы объясняем им, что нужно соблюсти процедуру, но общий настрой у людей такой, что они не хотят ждать пять дней, а хотят сегодня проголосовать", - сказал Рогов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
https://ria.ru/20220923/zaporozhe-1818994699.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818874032_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79394b857171b5af85f4cd46a0895cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, владимир рогов, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире
Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, В мире
17:29 23.09.2022
 
В Запорожской области возник ажиотаж вокруг голосования, заявил Рогов

Рогов: в Запорожской области спешат проголосовать, чтобы скорее воссоединиться с Россией

© РИА НовостиЛюди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. В Запорожской области возник ажиотаж среди желающих в первый день проголосовать на референдуме о вхождении региона в состав России, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Люди массово приходят на избирательные участки, в административные здания и штабы общественного движения "Мы вместе с Россией" и просят, чтобы им дали возможность проголосовать сегодня, говоря, что чем быстрее мы проголосуем, тем быстрее мы станем Россией. Мы объясняем им, что нужно соблюсти процедуру, но общий настрой у людей такой, что они не хотят ждать пять дней, а хотят сегодня проголосовать", - сказал Рогов.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
16:48Специальная военная операция на Украине
Запорожская область сохранит название в случае вхождения в состав России
 
РоссияЗапорожская областьВладимир РоговРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала