В Запорожской области возник ажиотаж вокруг голосования, заявил Рогов
Рогов: в Запорожской области спешат проголосовать, чтобы скорее воссоединиться с Россией
© РИА НовостиЛюди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. В Запорожской области возник ажиотаж среди желающих в первый день проголосовать на референдуме о вхождении региона в состав России, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Люди массово приходят на избирательные участки, в административные здания и штабы общественного движения "Мы вместе с Россией" и просят, чтобы им дали возможность проголосовать сегодня, говоря, что чем быстрее мы проголосуем, тем быстрее мы станем Россией. Мы объясняем им, что нужно соблюсти процедуру, но общий настрой у людей такой, что они не хотят ждать пять дней, а хотят сегодня проголосовать", - сказал Рогов.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.