Беженцы из Донбасса рассказали, что участвуют в референдуме ради мира
Беженцы из Донбасса в Волгограде рассказали, что участвуют в референдуме ради мира
Паспорт гражданина Донецкой народной республики. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Беженцы из Донбасса, находящиеся в Волгограде, рассказали РИА Новости, что голосуют за вхождение в состав России ради мира в своих республиках.
В Волгограде в двух пунктах временного размещения беженцев из Донбасса в пятницу организовали пункты голосования на референдуме. Один из них - в гостинице "Старт".
Одной из первой проголосовала жительница из Горловки Вера Николаевна.
"За мою многострадальную Горловку, за окончание войны в Луганской и Донецкой областях. Всё, ребята, надеюсь, что победа будет за Россией, и мы будем вместе с Россией. Слава богу, дождались этого момента", - сказала женщина, опустив бюллетень в урну. Вера Николаевна не стала скрывать, что проголосовала за вхождение своей республики в Россию.
Пенсионерка Вера Кузьминична пришла на участок вместе с дочерью. "Конечно, позитивно проголосовали. Мы долго шли к этому моменту. Мы из Мариуполя, и мы особенно долго шли. Референдум поможет завершить войну и вернуться домой", - считают женщины.
Зоя Гузеева из Луганской Народной Республики тоже считает, что после референдума жизнь на ее родине наладится. "Я - за! Мы - за! Мы 8 лет этого ждали, наконец, нас приняли. Жду, что жизнь наладится", - сказала Гузеева.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.