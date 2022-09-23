https://ria.ru/20220923/referendum-1818997487.html

Беженцы из Донбасса рассказали, что участвуют в референдуме ради мира

Беженцы из Донбасса рассказали, что участвуют в референдуме ради мира - РИА Новости, 23.09.2022

Беженцы из Донбасса рассказали, что участвуют в референдуме ради мира

Беженцы из Донбасса, находящиеся в Волгограде, рассказали РИА Новости, что голосуют за вхождение в состав России ради мира в своих республиках. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:55

2022-09-23T16:55

2022-09-23T16:55

россия

донбасс

горловка

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818918910_0:28:3001:1716_1920x0_80_0_0_8628428db68954acb5c30671d04d1a3c.jpg

ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Беженцы из Донбасса, находящиеся в Волгограде, рассказали РИА Новости, что голосуют за вхождение в состав России ради мира в своих республиках.В Волгограде в двух пунктах временного размещения беженцев из Донбасса в пятницу организовали пункты голосования на референдуме. Один из них - в гостинице "Старт".Одной из первой проголосовала жительница из Горловки Вера Николаевна."За мою многострадальную Горловку, за окончание войны в Луганской и Донецкой областях. Всё, ребята, надеюсь, что победа будет за Россией, и мы будем вместе с Россией. Слава богу, дождались этого момента", - сказала женщина, опустив бюллетень в урну. Вера Николаевна не стала скрывать, что проголосовала за вхождение своей республики в Россию.Пенсионерка Вера Кузьминична пришла на участок вместе с дочерью. "Конечно, позитивно проголосовали. Мы долго шли к этому моменту. Мы из Мариуполя, и мы особенно долго шли. Референдум поможет завершить войну и вернуться домой", - считают женщины.Зоя Гузеева из Луганской Народной Республики тоже считает, что после референдума жизнь на ее родине наладится. "Я - за! Мы - за! Мы 8 лет этого ждали, наконец, нас приняли. Жду, что жизнь наладится", - сказала Гузеева.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818978029.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1818981229.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

россия

донбасс

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, горловка, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире