Избирком Запорожской области опроверг сообщения об утечке данных
Избирком Запорожской области опроверг сообщения об утечке данных организаторов референдума
Указатель к избирательному участку
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Избирком Запорожской области опроверг в пятницу появившуюся в соцсетях информацию о списках с личными данными организаторов референдума, которые якобы попали в руки украинских спецслужб.
В заявлении избирательной комиссии региона подчеркивается, что киевский режим пытается сорвать референдум в Запорожской области, распространяя фейки в соцсетях и СМИ, но избирательные комиссии на всех уровнях работают штатно, правоохранители обеспечивают безопасность процесса голосования.
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"В частности, появились сообщения о том, что, якобы, в руки украинских спецслужб попали списки с личными данными организаторов референдума, а также всех, кто помогает в проведении исторического волеизъявления. В качестве "доказательства" был продемонстрирован некий список с неразличимыми именами, фамилиями и адресами. Избирательная комиссия Запорожской области со всей ответственностью заявляет: это очередная ложь и провокация со стороны Украины", - говорится в сообщении.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.