Рейтинг@Mail.ru
Избирком Запорожской области опроверг сообщения об утечке данных - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/referendum-1818986694.html
Избирком Запорожской области опроверг сообщения об утечке данных
Избирком Запорожской области опроверг сообщения об утечке данных - РИА Новости, 23.09.2022
Избирком Запорожской области опроверг сообщения об утечке данных
Избирком Запорожской области опроверг в пятницу появившуюся в соцсетях информацию о списках с личными данными организаторов референдума, которые якобы попали в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:35
2022-09-23T16:35
в мире
запорожская область
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818858428_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_16291c4d9035bf26939f9af84ce20198.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Избирком Запорожской области опроверг в пятницу появившуюся в соцсетях информацию о списках с личными данными организаторов референдума, которые якобы попали в руки украинских спецслужб.В заявлении избирательной комиссии региона подчеркивается, что киевский режим пытается сорвать референдум в Запорожской области, распространяя фейки в соцсетях и СМИ, но избирательные комиссии на всех уровнях работают штатно, правоохранители обеспечивают безопасность процесса голосования."В частности, появились сообщения о том, что, якобы, в руки украинских спецслужб попали списки с личными данными организаторов референдума, а также всех, кто помогает в проведении исторического волеизъявления. В качестве "доказательства" был продемонстрирован некий список с неразличимыми именами, фамилиями и адресами. Избирательная комиссия Запорожской области со всей ответственностью заявляет: это очередная ложь и провокация со стороны Украины", - говорится в сообщении.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220908/nato-1815415773.html
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818983162.html
запорожская область
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818858428_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bebdc4caf12a36475a8506ed005ee47b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, россия, украина
В мире, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Россия, Украина
16:35 23.09.2022
 
Избирком Запорожской области опроверг сообщения об утечке данных

Избирком Запорожской области опроверг сообщения об утечке данных организаторов референдума

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУказатель к избирательному участку
Указатель к избирательному участку - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Указатель к избирательному участку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Избирком Запорожской области опроверг в пятницу появившуюся в соцсетях информацию о списках с личными данными организаторов референдума, которые якобы попали в руки украинских спецслужб.
В заявлении избирательной комиссии региона подчеркивается, что киевский режим пытается сорвать референдум в Запорожской области, распространяя фейки в соцсетях и СМИ, но избирательные комиссии на всех уровнях работают штатно, правоохранители обеспечивают безопасность процесса голосования.
Программирование - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 14:33
СМИ сообщили об утечке секретных документов НАТО
"В частности, появились сообщения о том, что, якобы, в руки украинских спецслужб попали списки с личными данными организаторов референдума, а также всех, кто помогает в проведении исторического волеизъявления. В качестве "доказательства" был продемонстрирован некий список с неразличимыми именами, фамилиями и адресами. Избирательная комиссия Запорожской области со всей ответственностью заявляет: это очередная ложь и провокация со стороны Украины", - говорится в сообщении.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Митинг в Грозном в поддержку референдумов на освобожденных территориях
16:28
В Грозном более 50 тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдумов
 
В миреЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала