https://ria.ru/20220923/referendum-1818986694.html

Избирком Запорожской области опроверг сообщения об утечке данных

Избирком Запорожской области опроверг сообщения об утечке данных - РИА Новости, 23.09.2022

Избирком Запорожской области опроверг сообщения об утечке данных

Избирком Запорожской области опроверг в пятницу появившуюся в соцсетях информацию о списках с личными данными организаторов референдума, которые якобы попали в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:35

2022-09-23T16:35

2022-09-23T16:35

в мире

запорожская область

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

россия

украина

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Избирком Запорожской области опроверг в пятницу появившуюся в соцсетях информацию о списках с личными данными организаторов референдума, которые якобы попали в руки украинских спецслужб.В заявлении избирательной комиссии региона подчеркивается, что киевский режим пытается сорвать референдум в Запорожской области, распространяя фейки в соцсетях и СМИ, но избирательные комиссии на всех уровнях работают штатно, правоохранители обеспечивают безопасность процесса голосования."В частности, появились сообщения о том, что, якобы, в руки украинских спецслужб попали списки с личными данными организаторов референдума, а также всех, кто помогает в проведении исторического волеизъявления. В качестве "доказательства" был продемонстрирован некий список с неразличимыми именами, фамилиями и адресами. Избирательная комиссия Запорожской области со всей ответственностью заявляет: это очередная ложь и провокация со стороны Украины", - говорится в сообщении.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220908/nato-1815415773.html

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818983162.html

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в мире, запорожская область, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, россия, украина