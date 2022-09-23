https://ria.ru/20220923/referendum-1818981229.html

В ЕР рассказали о высокой явке на референдуме в Херсонской области

В ЕР рассказали о высокой явке на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022

В ЕР рассказали о высокой явке на референдуме в Херсонской области

Явка на референдуме в Херсонской области высокая, люди хотят четкого будущего для себя и своих детей, заявил руководитель Центрального исполкома "Единой России" РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:25

2022-09-23T16:25

2022-09-23T16:25

александр сидякин

россия

херсонская область

херсон

единая россия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Явка на референдуме в Херсонской области высокая, люди хотят четкого будущего для себя и своих детей, заявил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин."Явка на референдуме в Херсоне высокая… Я сегодня видел, как люди голосуют, и их уверенность в этом голосовании. Они говорили: "Я 30 лет этого ждал". На инвалидной коляске приехал полковник авиации, который хотел проголосовать именно в первый день. Люди устали от неопределенности. Они хотят четкого будущего для себя и своих детей", - приводят в пресс-службе партии слова Сидякина, который следит за ходом референдума в составе пула наблюдателей в Херсоне.Отмечается, что в первый день голосования в городе работают мобильные избирательные участки.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/miting-1818979877.html

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россия

херсонская область

херсон

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