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В ЕР рассказали о высокой явке на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022
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В ЕР рассказали о высокой явке на референдуме в Херсонской области
В ЕР рассказали о высокой явке на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022
В ЕР рассказали о высокой явке на референдуме в Херсонской области
Явка на референдуме в Херсонской области высокая, люди хотят четкого будущего для себя и своих детей, заявил руководитель Центрального исполкома "Единой России" РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:25
2022-09-23T16:25
александр сидякин
россия
херсонская область
херсон
единая россия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Явка на референдуме в Херсонской области высокая, люди хотят четкого будущего для себя и своих детей, заявил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин."Явка на референдуме в Херсоне высокая… Я сегодня видел, как люди голосуют, и их уверенность в этом голосовании. Они говорили: "Я 30 лет этого ждал". На инвалидной коляске приехал полковник авиации, который хотел проголосовать именно в первый день. Люди устали от неопределенности. Они хотят четкого будущего для себя и своих детей", - приводят в пресс-службе партии слова Сидякина, который следит за ходом референдума в составе пула наблюдателей в Херсоне.Отмечается, что в первый день голосования в городе работают мобильные избирательные участки.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/miting-1818979877.html
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александр сидякин, россия, херсонская область , херсон, единая россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Александр Сидякин, Россия, Херсонская область , Херсон, Единая Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
16:25 23.09.2022
 
В ЕР рассказали о высокой явке на референдуме в Херсонской области

Руководитель ЦИК ЕР Сидякин: явка на референдуме в Херсонской области высокая

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России
Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Явка на референдуме в Херсонской области высокая, люди хотят четкого будущего для себя и своих детей, заявил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.
"Явка на референдуме в Херсоне высокая… Я сегодня видел, как люди голосуют, и их уверенность в этом голосовании. Они говорили: "Я 30 лет этого ждал". На инвалидной коляске приехал полковник авиации, который хотел проголосовать именно в первый день. Люди устали от неопределенности. Они хотят четкого будущего для себя и своих детей", - приводят в пресс-службе партии слова Сидякина, который следит за ходом референдума в составе пула наблюдателей в Херсоне.
Митинг Своих не бросаем в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
16:20Специальная военная операция на Украине
Митинг "Своих не бросаем" в поддержку Донбасса проходит в Москве
Отмечается, что в первый день голосования в городе работают мобильные избирательные участки.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Наблюдатели от США и Франции мониторят ход голосования в Херсонской области
 
Александр СидякинРоссияХерсонская областьХерсонЕдиная РоссияРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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