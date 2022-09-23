Как проходит первый день голосования на освобожденных территориях

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С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождении в состав России. До понедельника сотрудники избирательной комиссии будут обходить адреса для сбора голосов горожан, а во вторник для всех желающих откроются участки для голосования.