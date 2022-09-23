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Как проходит первый день голосования на освобожденных территориях
Как проходит первый день голосования на освобожденных территориях - РИА Новости, 23.09.2022
Как проходит первый день голосования на освобожденных территориях
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождении в состав России. До понедельника сотрудники избирательной комиссии будут обходить адреса для сбора голосов горожан, а во вторник для всех желающих откроются участки для голосования.
2022-09-23T16:14
2022-09-23T16:14
2022-09-23T17:36
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Обстановка на избирательных участках в первый день референдума на освобожденных территориях
Обстановка на избирательных участках в первый день референдума на освобожденных территориях
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видео, референдум, днр, лнр, голосование
Видео, Референдум, ДНР, ЛНР, Голосование
Как проходит первый день голосования на освобожденных территориях
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождении в состав России. До понедельника сотрудники избирательной комиссии будут обходить адреса для сбора голосов горожан, а во вторник для всех желающих откроются участки для голосования.
2022-09-23T16:14
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16:14 23.09.2022 (обновлено: 17:36 23.09.2022)
Как проходит первый день голосования на освобожденных территориях
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождении в состав России. До понедельника сотрудники избирательной комиссии будут обходить адреса для сбора голосов горожан, а во вторник для всех желающих откроются участки для голосования.