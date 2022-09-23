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На референдуме в Херсоне проголосовали уже несколько тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2022
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На референдуме в Херсоне проголосовали уже несколько тысяч человек
На референдуме в Херсоне проголосовали уже несколько тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2022
На референдуме в Херсоне проголосовали уже несколько тысяч человек
В Херсоне на референдуме по присоединению к России проголосовали уже несколько тысяч человек, заявила председатель избирательной комиссии Марина Захарова. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:11
2022-09-23T16:42
херсон
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ХЕРСОН, 23 сен — РИА Новости. В Херсоне на референдуме по присоединению к России проголосовали уже несколько тысяч человек, заявила председатель избирательной комиссии Марина Захарова."О количественных показателях будем говорить чуть позже. Если объективно оценивать обстановку в Херсонской области, то все очень положительно. Люди идут массово, очереди на участках. По состоянию на 14:00 у нас были данные, что в Херсоне проголосовало несколько тысяч человек", — сказала она.В ЦИК, по ее словам, ожидают большую явку."Сегодня первый день, можно сказать, пробный", — отметила Захарова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой его немедленного проведения к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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херсон, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Херсон, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
16:11 23.09.2022 (обновлено: 16:42 23.09.2022)
 
На референдуме в Херсоне проголосовали уже несколько тысяч человек

В Херсоне на референдуме по вхождению в Россию проголосовали уже несколько тысяч человек

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУказатель к избирательному участку
Указатель к избирательному участку - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Указатель к избирательному участку. Архивное фото
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ХЕРСОН, 23 сен — РИА Новости. В Херсоне на референдуме по присоединению к России проголосовали уже несколько тысяч человек, заявила председатель избирательной комиссии Марина Захарова.
"О количественных показателях будем говорить чуть позже. Если объективно оценивать обстановку в Херсонской области, то все очень положительно. Люди идут массово, очереди на участках. По состоянию на 14:00 у нас были данные, что в Херсоне проголосовало несколько тысяч человек", — сказала она.
Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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СВР заявила о "крайне истеричной" позиции Запада по референдумам
В ЦИК, по ее словам, ожидают большую явку.
"Сегодня первый день, можно сказать, пробный", — отметила Захарова.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой его немедленного проведения к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Листовка на входе в избирательный участок в Белогорске, где проходит голосование на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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ХерсонХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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