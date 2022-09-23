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На референдуме в Херсоне проголосовали уже несколько тысяч человек

На референдуме в Херсоне проголосовали уже несколько тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2022

На референдуме в Херсоне проголосовали уже несколько тысяч человек

В Херсоне на референдуме по присоединению к России проголосовали уже несколько тысяч человек, заявила председатель избирательной комиссии Марина Захарова. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:11

2022-09-23T16:11

2022-09-23T16:42

херсон

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референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ХЕРСОН, 23 сен — РИА Новости. В Херсоне на референдуме по присоединению к России проголосовали уже несколько тысяч человек, заявила председатель избирательной комиссии Марина Захарова."О количественных показателях будем говорить чуть позже. Если объективно оценивать обстановку в Херсонской области, то все очень положительно. Люди идут массово, очереди на участках. По состоянию на 14:00 у нас были данные, что в Херсоне проголосовало несколько тысяч человек", — сказала она.В ЦИК, по ее словам, ожидают большую явку."Сегодня первый день, можно сказать, пробный", — отметила Захарова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой его немедленного проведения к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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Екатерина Зайцева

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