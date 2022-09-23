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Наблюдатели от США и Франции мониторят ход голосования в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022
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Наблюдатели от США и Франции мониторят ход голосования в Херсонской области
Наблюдатели от США и Франции мониторят ход голосования в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022
Наблюдатели от США и Франции мониторят ход голосования в Херсонской области
Наблюдатели от США и Франции мониторят ход референдума в Херсонской области, заявила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:08
2022-09-23T16:08
в мире
херсонская область
херсон
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
россия
сша
франция
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ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Наблюдатели от США и Франции мониторят ход референдума в Херсонской области, заявила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова."Уже прибыли к нам иностранные наблюдатели, это представители двух стран – Франции и США. Они изъявили желание поехать в отдаленные районы Херсонской области, и мы им предоставили такую возможность. На данный момент они работают с нашими избирателями", - сказала она журналистам.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, херсонская область , херсон, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, россия, сша, франция
В мире, Херсонская область , Херсон, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Россия, США, Франция
16:08 23.09.2022
 
Наблюдатели от США и Франции мониторят ход голосования в Херсонской области

Наблюдатели от США и Франции следят за голосованием на референдуме в Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд на улице в Херсоне
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд на улице в Херсоне. Архивное фото
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ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Наблюдатели от США и Франции мониторят ход референдума в Херсонской области, заявила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
"Уже прибыли к нам иностранные наблюдатели, это представители двух стран – Франции и США. Они изъявили желание поехать в отдаленные районы Херсонской области, и мы им предоставили такую возможность. На данный момент они работают с нашими избирателями", - сказала она журналистам.
Женщина на выездном голосовании в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
15:37
В ЛНР объяснили решение проводить референдум несколько дней риском диверсий
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Плакат с номером участковой комиссии у входа в школу во время подготовки к референдуму о присоединении к России ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
09:13
Члены Совфеда работают наблюдателями на референдумах
 
В миреХерсонская областьХерсонРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхРоссияСШАФранция
 
 
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