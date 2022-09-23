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Наблюдатели от США и Франции мониторят ход голосования в Херсонской области

Наблюдатели от США и Франции мониторят ход голосования в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022

Наблюдатели от США и Франции мониторят ход голосования в Херсонской области

Наблюдатели от США и Франции мониторят ход референдума в Херсонской области, заявила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:08

2022-09-23T16:08

2022-09-23T16:08

в мире

херсонская область

херсон

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

россия

сша

франция

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ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Наблюдатели от США и Франции мониторят ход референдума в Херсонской области, заявила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова."Уже прибыли к нам иностранные наблюдатели, это представители двух стран – Франции и США. Они изъявили желание поехать в отдаленные районы Херсонской области, и мы им предоставили такую возможность. На данный момент они работают с нашими избирателями", - сказала она журналистам.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , херсон, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, россия, сша, франция