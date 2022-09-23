https://ria.ru/20220923/referendum-1818973036.html

В Херсонской области не выявили провокаций во время голосования

В Херсонской области не выявили провокаций во время голосования - РИА Новости, 23.09.2022

В Херсонской области не выявили провокаций во время голосования

Провокаций на референдуме в Херсонской области нет, несмотря на выездные комиссии, много жителей уже пришли на стационарные участки и хотят проголосовать,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:01

2022-09-23T16:01

2022-09-23T16:01

херсонская область

россия

херсон

единая россия

госдума рф

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Провокаций на референдуме в Херсонской области нет, несмотря на выездные комиссии, много жителей уже пришли на стационарные участки и хотят проголосовать, рассказал РИА Новости заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич."Поговорил с членами избирательных комиссий. Тоже подтверждают, что никаких провокаций на местах нет. Напротив, несмотря на то, что первые 4 дня комиссии работают на выезде (посещают предприятия, организации, ездят по домам и работают во внутридворовых территориях в микрорайонах, населенных пунктах, селах), много жителей уже пришли на стационарные участки и хотят проголосовать. В морпорте Херсона образовались очередь из желающих", - сказал Кастюкевич - руководитель гуманитарной миссии ЕР в Херсонской области.Он отметил, что находится в Херсонской области, где "фактически живёт последние полгода вместе с волонтерами гуманитарной миссии "Единой России". В пятницу депутат посетил областную избирательную комиссию, проехал по Херсону, посмотрел на ход голосования в Херсонском аграрном университете."Обстановка спокойная. Людей довольно много. Улыбаются и поздравляют друг друга с праздником... У меня в чате Telegram-канала херсонцы также поздравляют друг друга и даже делятся рецептами пирогов. Потому что издревле на Руси в праздники пекли пироги!" - добавил Кастюкевич.Провокации никто не исключает, поэтому мерам безопасности уделяется огромное внимание. Это важно для всех участников референдума, подчеркнул замруководителя фракции."Атмосфера самая благоприятная, несмотря на то, что в небе работает ПВО и периодически "бахает". Но страха нет. Люди, которых я помню ранней весной запуганными, сегодня уже не боятся и открыто, с гордо поднятой головой смотрят вперед. В будущее, которое вместе с Россией", - заключил Кастюкевич.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818968012.html

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818951358.html

https://ria.ru/20220923/lugansk-1818962169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , россия, херсон, единая россия, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе