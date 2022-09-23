https://ria.ru/20220923/referendum-1818973036.html
В Херсонской области не выявили провокаций во время голосования
В Херсонской области не выявили провокаций во время голосования - РИА Новости, 23.09.2022
В Херсонской области не выявили провокаций во время голосования
Провокаций на референдуме в Херсонской области нет, несмотря на выездные комиссии, много жителей уже пришли на стационарные участки и хотят проголосовать,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:01
2022-09-23T16:01
2022-09-23T16:01
херсонская область
россия
херсон
единая россия
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819020975_0:0:3356:1887_1920x0_80_0_0_c5889904b0e062b68fb8413a429d275b.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Провокаций на референдуме в Херсонской области нет, несмотря на выездные комиссии, много жителей уже пришли на стационарные участки и хотят проголосовать, рассказал РИА Новости заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич."Поговорил с членами избирательных комиссий. Тоже подтверждают, что никаких провокаций на местах нет. Напротив, несмотря на то, что первые 4 дня комиссии работают на выезде (посещают предприятия, организации, ездят по домам и работают во внутридворовых территориях в микрорайонах, населенных пунктах, селах), много жителей уже пришли на стационарные участки и хотят проголосовать. В морпорте Херсона образовались очередь из желающих", - сказал Кастюкевич - руководитель гуманитарной миссии ЕР в Херсонской области.Он отметил, что находится в Херсонской области, где "фактически живёт последние полгода вместе с волонтерами гуманитарной миссии "Единой России". В пятницу депутат посетил областную избирательную комиссию, проехал по Херсону, посмотрел на ход голосования в Херсонском аграрном университете."Обстановка спокойная. Людей довольно много. Улыбаются и поздравляют друг друга с праздником... У меня в чате Telegram-канала херсонцы также поздравляют друг друга и даже делятся рецептами пирогов. Потому что издревле на Руси в праздники пекли пироги!" - добавил Кастюкевич.Провокации никто не исключает, поэтому мерам безопасности уделяется огромное внимание. Это важно для всех участников референдума, подчеркнул замруководителя фракции."Атмосфера самая благоприятная, несмотря на то, что в небе работает ПВО и периодически "бахает". Но страха нет. Люди, которых я помню ранней весной запуганными, сегодня уже не боятся и открыто, с гордо поднятой головой смотрят вперед. В будущее, которое вместе с Россией", - заключил Кастюкевич.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818968012.html
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818951358.html
https://ria.ru/20220923/lugansk-1818962169.html
херсонская область
россия
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819020975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce7bb876ee295b06cd501722e9b84ed1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, херсон, единая россия, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Херсонская область , Россия, Херсон, Единая Россия, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
В Херсонской области не выявили провокаций во время голосования
В Херсонской области не выявили провокаций во время голосования на референдуме
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Провокаций на референдуме в Херсонской области нет, несмотря на выездные комиссии, много жителей уже пришли на стационарные участки и хотят проголосовать, рассказал РИА Новости заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич.
"Поговорил с членами избирательных комиссий. Тоже подтверждают, что никаких провокаций на местах нет. Напротив, несмотря на то, что первые 4 дня комиссии работают на выезде (посещают предприятия, организации, ездят по домам и работают во внутридворовых территориях в микрорайонах, населенных пунктах, селах), много жителей уже пришли на стационарные участки и хотят проголосовать. В морпорте Херсона
образовались очередь из желающих", - сказал Кастюкевич - руководитель гуманитарной миссии ЕР в Херсонской области.
Он отметил, что находится в Херсонской области, где "фактически живёт последние полгода вместе с волонтерами гуманитарной миссии "Единой России". В пятницу депутат посетил областную избирательную комиссию, проехал по Херсону, посмотрел на ход голосования в Херсонском аграрном университете.
"Обстановка спокойная. Людей довольно много. Улыбаются и поздравляют друг друга с праздником... У меня в чате Telegram-канала херсонцы также поздравляют друг друга и даже делятся рецептами пирогов. Потому что издревле на Руси в праздники пекли пироги!" - добавил Кастюкевич.
Провокации никто не исключает, поэтому мерам безопасности уделяется огромное внимание. Это важно для всех участников референдума, подчеркнул замруководителя фракции.
"Атмосфера самая благоприятная, несмотря на то, что в небе работает ПВО и периодически "бахает". Но страха нет. Люди, которых я помню ранней весной запуганными, сегодня уже не боятся и открыто, с гордо поднятой головой смотрят вперед. В будущее, которое вместе с Россией", - заключил Кастюкевич.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России
стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках
, а также в Херсонской и Запорожской областях
. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины
и членов НАТО
, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин
заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей.