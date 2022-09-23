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В ЛНР объяснили решение проводить референдум несколько дней риском диверсий - РИА Новости, 23.09.2022
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В ЛНР объяснили решение проводить референдум несколько дней риском диверсий
В ЛНР объяснили решение проводить референдум несколько дней риском диверсий - РИА Новости, 23.09.2022
В ЛНР объяснили решение проводить референдум несколько дней риском диверсий
Необходимость проведения референдума в ЛНР в несколько дней и с возможностью проголосовать на дому связана с риском диверсий со стороны Украины, пояснила... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:37
2022-09-23T15:37
виктория сердюкова
россия
луганская народная республика
украина
референдум в донбассе
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Необходимость проведения референдума в ЛНР в несколько дней и с возможностью проголосовать на дому связана с риском диверсий со стороны Украины, пояснила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."Эта новинка актуальна в связи с военной обстановкой. Если мы сейчас откроем участки, как обычно это было, в школах, - украинская сторона, естественно, будет знать адреса этих участков, - то, безусловно, мы повторим историю вчерашнего дня в городе Донецке, где был обстрелян центр города, в том числе крытый рынок, и то, что было позавчера на территории нашей республики, где умерло двое деток маленьких. Поэтому, я думаю, проведение референдума в несколько дней в первую очередь отвечает безопасности их участников", - сказала она в ходе пресс-брифинга по работе ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в Общественной палате РФ.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/lugansk-1818962169.html
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виктория сердюкова, россия, луганская народная республика, украина, референдум в донбассе
Виктория Сердюкова, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Референдум в Донбассе
15:37 23.09.2022
 
В ЛНР объяснили решение проводить референдум несколько дней риском диверсий

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: референдум займет несколько дней из-за риска диверсий от Украины

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖенщина на выездном голосовании в Луганске
Женщина на выездном голосовании в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина на выездном голосовании в Луганске
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Необходимость проведения референдума в ЛНР в несколько дней и с возможностью проголосовать на дому связана с риском диверсий со стороны Украины, пояснила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
"Эта новинка актуальна в связи с военной обстановкой. Если мы сейчас откроем участки, как обычно это было, в школах, - украинская сторона, естественно, будет знать адреса этих участков, - то, безусловно, мы повторим историю вчерашнего дня в городе Донецке, где был обстрелян центр города, в том числе крытый рынок, и то, что было позавчера на территории нашей республики, где умерло двое деток маленьких. Поэтому, я думаю, проведение референдума в несколько дней в первую очередь отвечает безопасности их участников", - сказала она в ходе пресс-брифинга по работе ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в Общественной палате РФ.
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Омбудсмен ЛНР сравнила атмосферу в Луганске с Днем Победы
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Виктория СердюковаРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРеферендум в Донбассе
 
 
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