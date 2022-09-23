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Голосование жителей ЛНР на территории России проходит без происшествий - РИА Новости, 23.09.2022
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Голосование жителей ЛНР на территории России проходит без происшествий
Голосование жителей ЛНР на территории России проходит без происшествий - РИА Новости, 23.09.2022
Голосование жителей ЛНР на территории России проходит без происшествий
Процесс голосования на референдуме по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на участках, организованных на территории РФ, проходит... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:29
2022-09-23T15:29
в мире
россия
луганская народная республика
запорожская область
цик лнр
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Процесс голосования на референдуме по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на участках, организованных на территории РФ, проходит без происшествий, заявила в пятницу журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова."Происшествий никаких нет, на самом деле. Очень высока активность избирателей и отмечается очень высокая эмоциональность, вероятно, потому что люди чувствуют себя в безопасности", - сказала Кирсанова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendumy-1818950393.html
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в мире, россия, луганская народная республика, запорожская область, цик лнр, референдум в донбассе
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе
15:29 23.09.2022
 
Голосование жителей ЛНР на территории России проходит без происшествий

Председатель ЦИК ЛНР Кирсанова: голосование на территории России проходит без происшествий

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке в Москве
Мужчина голосует на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на избирательном участке в Москве
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Процесс голосования на референдуме по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на участках, организованных на территории РФ, проходит без происшествий, заявила в пятницу журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова.
"Происшествий никаких нет, на самом деле. Очень высока активность избирателей и отмечается очень высокая эмоциональность, вероятно, потому что люди чувствуют себя в безопасности", - сказала Кирсанова.
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Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьЦИК ЛНРРеферендум в Донбассе
 
 
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