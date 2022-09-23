https://ria.ru/20220923/referendum-1818960393.html
Голосование жителей ЛНР на территории России проходит без происшествий
Голосование жителей ЛНР на территории России проходит без происшествий - РИА Новости, 23.09.2022
Голосование жителей ЛНР на территории России проходит без происшествий
Процесс голосования на референдуме по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на участках, организованных на территории РФ, проходит... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:29
2022-09-23T15:29
2022-09-23T15:29
в мире
россия
луганская народная республика
запорожская область
цик лнр
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818904399_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_40e4a3d6eed298aac37b0413e7aa7f9c.jpg
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Процесс голосования на референдуме по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на участках, организованных на территории РФ, проходит без происшествий, заявила в пятницу журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова."Происшествий никаких нет, на самом деле. Очень высока активность избирателей и отмечается очень высокая эмоциональность, вероятно, потому что люди чувствуют себя в безопасности", - сказала Кирсанова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendumy-1818950393.html
https://ria.ru/20220923/lnr-1818940403.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818904399_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_4d457e962424a2bd3a4421617560a416.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, запорожская область, цик лнр, референдум в донбассе
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе
Голосование жителей ЛНР на территории России проходит без происшествий
Председатель ЦИК ЛНР Кирсанова: голосование на территории России проходит без происшествий