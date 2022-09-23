14:22 23.09.2022 (обновлено: 14:51 23.09.2022)
Явка на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,18 процента
Явка избирателей на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,18 процента
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖенщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской Народной Республики в состав России
Женщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской Народной Республики в состав России
ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. На референдуме в Луганской Народной Республике на 14:00 проголосовали 13,18 процента избирателей, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"Явка у нас составила 179 340 избирателей, то есть 13,18 процента. Активность очень высокая", — сказала Кравченко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой его немедленного проведения к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.