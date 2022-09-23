https://ria.ru/20220923/referendum-1818937445.html

Явка на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,18 процента

Явка на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,18 процента - РИА Новости, 23.09.2022

Явка на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,18 процента

На референдуме в Луганской Народной Республике на 14:00 проголосовали 13,18 процента избирателей, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:22

2022-09-23T14:22

2022-09-23T14:51

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

в мире

елена кравченко

владимир путин

россия

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818904969_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_4148f58847310b2d48ab0dfb963997cc.jpg

ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. На референдуме в Луганской Народной Республике на 14:00 проголосовали 13,18 процента избирателей, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Явка у нас составила 179 340 избирателей, то есть 13,18 процента. Активность очень высокая", — сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой его немедленного проведения к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818911865.html

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818936337.html

луганская народная республика

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, в мире, елена кравченко, владимир путин, россия, запорожская область