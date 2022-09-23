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Явка на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,18 процента - РИА Новости, 23.09.2022
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Явка на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,18 процента
Явка на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,18 процента - РИА Новости, 23.09.2022
Явка на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,18 процента
На референдуме в Луганской Народной Республике на 14:00 проголосовали 13,18 процента избирателей, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:22
2022-09-23T14:51
луганская народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
в мире
елена кравченко
владимир путин
россия
запорожская область
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ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. На референдуме в Луганской Народной Республике на 14:00 проголосовали 13,18 процента избирателей, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Явка у нас составила 179 340 избирателей, то есть 13,18 процента. Активность очень высокая", — сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой его немедленного проведения к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, в мире, елена кравченко, владимир путин, россия, запорожская область
Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, В мире, Елена Кравченко, Владимир Путин, Россия, Запорожская область
14:22 23.09.2022 (обновлено: 14:51 23.09.2022)
 
Явка на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,18 процента

Явка избирателей на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,18 процента

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖенщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской Народной Республики в состав России
Женщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской Народной Республики в состав России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской Народной Республики в состав России
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ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. На референдуме в Луганской Народной Республике на 14:00 проголосовали 13,18 процента избирателей, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"Явка у нас составила 179 340 избирателей, то есть 13,18 процента. Активность очень высокая", — сказала Кравченко.
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
13:00
В ЛНР заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за референдума
Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой его немедленного проведения к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Паспорт гражданина Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
14:20Пензенская область
В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией
 
Луганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхВ миреЕлена КравченкоВладимир ПутинРоссияЗапорожская область
 
 
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