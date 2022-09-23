Рейтинг@Mail.ru
Наблюдатели ДНР не выявили нарушений на референдуме о вхождении в Россию - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/referendum-1818933174.html
Наблюдатели ДНР не выявили нарушений на референдуме о вхождении в Россию
Наблюдатели ДНР не выявили нарушений на референдуме о вхождении в Россию - РИА Новости, 23.09.2022
Наблюдатели ДНР не выявили нарушений на референдуме о вхождении в Россию
Наблюдатели от Общественной палаты Донецкой Народной Республики отмечают 100%-ную готовность жителей голосовать на референдуме о вхождении в состав РФ,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:11
2022-09-23T14:11
в мире
александр кофман
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818884814_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d570276748aedb3ae9b7ad20687b1245.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Наблюдатели от Общественной палаты Донецкой Народной Республики отмечают 100%-ную готовность жителей голосовать на референдуме о вхождении в состав РФ, нарушений пока не зафиксировано, сообщил РИА Новости председатель ОП ДНР Александр Кофман."Общественной палатой предоставлено 946 наблюдателей на участки. До 27 числа комиссии ездят по домам. Никаких нарушений не наблюдается. Общая готовность проголосовать - 100%, не услышали ни одного отказа, люди очень радуются, что приезжают к ним домой. Если мы говорим о провокациях, то здесь речь только об обстрелах. Других провокаций не наблюдается", - сказал Кофман.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818883056.html
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818884814_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f2d588e8e4c9b87b3b82c908d4fbd0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр кофман, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Александр Кофман, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
14:11 23.09.2022
 
Наблюдатели ДНР не выявили нарушений на референдуме о вхождении в Россию

Председатель ОП ДНР Александр Кофман: нарушений на референдуме не зафиксировали

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на референдуме о присоединении ДНР к России на избирательном участке в Белогорске
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении ДНР к России на избирательном участке в Белогорске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении ДНР к России на избирательном участке в Белогорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Наблюдатели от Общественной палаты Донецкой Народной Республики отмечают 100%-ную готовность жителей голосовать на референдуме о вхождении в состав РФ, нарушений пока не зафиксировано, сообщил РИА Новости председатель ОП ДНР Александр Кофман.
"Общественной палатой предоставлено 946 наблюдателей на участки. До 27 числа комиссии ездят по домам. Никаких нарушений не наблюдается. Общая готовность проголосовать - 100%, не услышали ни одного отказа, люди очень радуются, что приезжают к ним домой. Если мы говорим о провокациях, то здесь речь только об обстрелах. Других провокаций не наблюдается", - сказал Кофман.
Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
12:45
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреАлександр КофманВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала