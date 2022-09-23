https://ria.ru/20220923/referendum-1818933174.html

Наблюдатели ДНР не выявили нарушений на референдуме о вхождении в Россию

Наблюдатели ДНР не выявили нарушений на референдуме о вхождении в Россию - РИА Новости, 23.09.2022

Наблюдатели ДНР не выявили нарушений на референдуме о вхождении в Россию

Наблюдатели от Общественной палаты Донецкой Народной Республики отмечают 100%-ную готовность жителей голосовать на референдуме о вхождении в состав РФ,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:11

2022-09-23T14:11

2022-09-23T14:11

в мире

александр кофман

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Наблюдатели от Общественной палаты Донецкой Народной Республики отмечают 100%-ную готовность жителей голосовать на референдуме о вхождении в состав РФ, нарушений пока не зафиксировано, сообщил РИА Новости председатель ОП ДНР Александр Кофман."Общественной палатой предоставлено 946 наблюдателей на участки. До 27 числа комиссии ездят по домам. Никаких нарушений не наблюдается. Общая готовность проголосовать - 100%, не услышали ни одного отказа, люди очень радуются, что приезжают к ним домой. Если мы говорим о провокациях, то здесь речь только об обстрелах. Других провокаций не наблюдается", - сказал Кофман.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818883056.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, александр кофман, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе