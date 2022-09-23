https://ria.ru/20220923/referendum-1818896987.html

Иностранные наблюдатели прибыли в ЛНР для участия в референдуме, заявил ЦИК

Иностранные наблюдатели прибыли в ЛНР для участия в референдуме, заявил ЦИК - РИА Новости, 23.09.2022

Иностранные наблюдатели прибыли в ЛНР для участия в референдуме, заявил ЦИК

Иностранные наблюдатели уже прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме о вхождении в состав РФ, сейчас они проходят аккредитацию, заявила РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:13

2022-09-23T12:13

2022-09-23T12:13

в мире

елена кравченко

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

цик лнр

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Иностранные наблюдатели уже прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме о вхождении в состав РФ, сейчас они проходят аккредитацию, заявила в пятницу председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Иностранные наблюдатели у нас будут, наблюдатели у нас есть, иностранные наблюдатели уже на территории ЛНР, сейчас они проходят процесс аккредитации и, соответственно, приступят к своим обязанностям после получения удостоверений", - сказала она в эфире "России 24".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818843952.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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