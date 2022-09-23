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Иностранные наблюдатели прибыли в ЛНР для участия в референдуме, заявил ЦИК
Иностранные наблюдатели прибыли в ЛНР для участия в референдуме, заявил ЦИК - РИА Новости, 23.09.2022
Иностранные наблюдатели прибыли в ЛНР для участия в референдуме, заявил ЦИК
Иностранные наблюдатели уже прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме о вхождении в состав РФ, сейчас они проходят аккредитацию, заявила РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:13
2022-09-23T12:13
2022-09-23T12:13
в мире
елена кравченко
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
цик лнр
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Иностранные наблюдатели уже прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме о вхождении в состав РФ, сейчас они проходят аккредитацию, заявила в пятницу председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Иностранные наблюдатели у нас будут, наблюдатели у нас есть, иностранные наблюдатели уже на территории ЛНР, сейчас они проходят процесс аккредитации и, соответственно, приступят к своим обязанностям после получения удостоверений", - сказала она в эфире "России 24".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818843952.html
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в мире, елена кравченко, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, цик лнр, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Елена Кравченко, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, ЦИК ЛНР, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
Иностранные наблюдатели прибыли в ЛНР для участия в референдуме, заявил ЦИК
Председатель ЦИК ЛНР Кравченко: иностранные наблюдатели прибыли для участия в референдуме