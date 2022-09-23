Формируется новый контур юга России, заявил постпред Крыма при президенте
Постпред Крыма Мурадов: референдумы формируют новый контур юга России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Референдумы в народных республиках Донбасса и освобожденных областях Украины положат начало большего процесса формирования новых контуров южных рубежей России, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября.
"Это только начало большого и сложного процесса, в ходе которого будут формироваться контуры южных рубежей России. Для населения Новороссии это означает возвращение в родное цивилизационное пространство, другое качество жизни и уровень безопасности", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, эти земли, традиционно тесно связанные с Крымом и некогда входившие в состав российской Таврической губернии и региона Новороссии, встали на путь объединения со своей исторической родиной.
"Нет сомнений, что жители ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонщины проголосуют за вступление в состав России. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения", - подчеркнул постпред.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.