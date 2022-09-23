https://ria.ru/20220923/referendum-1818875456.html

Формируется новый контур юга России, заявил постпред Крыма при президенте

Формируется новый контур юга России, заявил постпред Крыма при президенте - РИА Новости, 23.09.2022

Формируется новый контур юга России, заявил постпред Крыма при президенте

Референдумы в народных республиках Донбасса и освобожденных областях Украины положат начало большего процесса формирования новых контуров южных рубежей России,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:11

2022-09-23T11:11

2022-09-23T11:11

георгий мурадов

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Референдумы в народных республиках Донбасса и освобожденных областях Украины положат начало большего процесса формирования новых контуров южных рубежей России, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября."Это только начало большого и сложного процесса, в ходе которого будут формироваться контуры южных рубежей России. Для населения Новороссии это означает возвращение в родное цивилизационное пространство, другое качество жизни и уровень безопасности", - сказал РИА Новости Мурадов.По его словам, эти земли, традиционно тесно связанные с Крымом и некогда входившие в состав российской Таврической губернии и региона Новороссии, встали на путь объединения со своей исторической родиной."Нет сомнений, что жители ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонщины проголосуют за вступление в состав России. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения", - подчеркнул постпред.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818863313.html

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луганская народная республика

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