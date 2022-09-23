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Формируется новый контур юга России, заявил постпред Крыма при президенте - РИА Новости, 23.09.2022
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Формируется новый контур юга России, заявил постпред Крыма при президенте
Формируется новый контур юга России, заявил постпред Крыма при президенте - РИА Новости, 23.09.2022
Формируется новый контур юга России, заявил постпред Крыма при президенте
Референдумы в народных республиках Донбасса и освобожденных областях Украины положат начало большего процесса формирования новых контуров южных рубежей России,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:11
2022-09-23T11:11
георгий мурадов
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Референдумы в народных республиках Донбасса и освобожденных областях Украины положат начало большего процесса формирования новых контуров южных рубежей России, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября."Это только начало большого и сложного процесса, в ходе которого будут формироваться контуры южных рубежей России. Для населения Новороссии это означает возвращение в родное цивилизационное пространство, другое качество жизни и уровень безопасности", - сказал РИА Новости Мурадов.По его словам, эти земли, традиционно тесно связанные с Крымом и некогда входившие в состав российской Таврической губернии и региона Новороссии, встали на путь объединения со своей исторической родиной."Нет сомнений, что жители ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонщины проголосуют за вступление в состав России. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения", - подчеркнул постпред.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818863313.html
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георгий мурадов, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, в мире
Георгий Мурадов, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
11:11 23.09.2022
 
Формируется новый контур юга России, заявил постпред Крыма при президенте

Постпред Крыма Мурадов: референдумы формируют новый контур юга России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Референдумы в народных республиках Донбасса и освобожденных областях Украины положат начало большего процесса формирования новых контуров южных рубежей России, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября.
Мы уже устали! – жительница Донецка об ожиданиях от референдума - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:36
Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме
"Это только начало большого и сложного процесса, в ходе которого будут формироваться контуры южных рубежей России. Для населения Новороссии это означает возвращение в родное цивилизационное пространство, другое качество жизни и уровень безопасности", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, эти земли, традиционно тесно связанные с Крымом и некогда входившие в состав российской Таврической губернии и региона Новороссии, встали на путь объединения со своей исторической родиной.
"Нет сомнений, что жители ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонщины проголосуют за вступление в состав России. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения", - подчеркнул постпред.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
Георгий МурадовВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхВ мире
 
 
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