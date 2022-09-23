10:59 23.09.2022 (обновлено: 11:24 23.09.2022)
Опрос показал, как будут голосовать жители Запорожья и Херсонской области
ВЦИОМ: 90% жителей Запорожской и Херсонской областей выступили за присоединение к России
Указатель к избирательному участку
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Почти 90% избирателей Запорожской и Херсонской областей накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за присоединение к РФ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), размещенные на его сайте.
В Херсонской области за присоединение к России выступили 89% респондентов, в Запорожской - 87%. Против - по 2% в обеих областях. Затруднились с ответом 11% жителей Запорожской области и 9% жителей Херсонской области.
О намерении принять участие в референдумах по вопросу территориальной принадлежности региона сказали 80% жителей Запорожской области и 69% жителей Херсонской области. "Скорее не примут" участие во всенародных голосованиях 9% респондентов из Запорожской области и 15% из Херсонской. Остальные затруднились с ответом.
Телефонный опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 22 сентября среди 2000 жителей Запорожской и Херсонской областей от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.