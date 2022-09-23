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Опрос показал, как будут голосовать жители Запорожья и Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022
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Опрос показал, как будут голосовать жители Запорожья и Херсонской области
Опрос показал, как будут голосовать жители Запорожья и Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022
Опрос показал, как будут голосовать жители Запорожья и Херсонской области
Почти 90% избирателей Запорожской и Херсонской областей накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за присоединение к РФ, свидетельствуют... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:59
2022-09-23T11:24
херсонская область
херсон
вциом
россия
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
нато
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Почти 90% избирателей Запорожской и Херсонской областей накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за присоединение к РФ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), размещенные на его сайте.В Херсонской области за присоединение к России выступили 89% респондентов, в Запорожской - 87%. Против - по 2% в обеих областях. Затруднились с ответом 11% жителей Запорожской области и 9% жителей Херсонской области.О намерении принять участие в референдумах по вопросу территориальной принадлежности региона сказали 80% жителей Запорожской области и 69% жителей Херсонской области. "Скорее не примут" участие во всенародных голосованиях 9% респондентов из Запорожской области и 15% из Херсонской. Остальные затруднились с ответом.Телефонный опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 22 сентября среди 2000 жителей Запорожской и Херсонской областей от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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херсонская область , херсон, вциом, россия, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, нато
Херсонская область , Херсон, ВЦИОМ, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область, НАТО
10:59 23.09.2022 (обновлено: 11:24 23.09.2022)
 
Опрос показал, как будут голосовать жители Запорожья и Херсонской области

ВЦИОМ: 90% жителей Запорожской и Херсонской областей выступили за присоединение к России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУказатель к избирательному участку
Указатель к избирательному участку - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Указатель к избирательному участку
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Почти 90% избирателей Запорожской и Херсонской областей накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за присоединение к РФ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), размещенные на его сайте.
В Херсонской области за присоединение к России выступили 89% респондентов, в Запорожской - 87%. Против - по 2% в обеих областях. Затруднились с ответом 11% жителей Запорожской области и 9% жителей Херсонской области.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР голосует в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
11:13
В ЛНР прокомментировали слова Запада о результатах референдума
О намерении принять участие в референдумах по вопросу территориальной принадлежности региона сказали 80% жителей Запорожской области и 69% жителей Херсонской области. "Скорее не примут" участие во всенародных голосованиях 9% респондентов из Запорожской области и 15% из Херсонской. Остальные затруднились с ответом.
Телефонный опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 22 сентября среди 2000 жителей Запорожской и Херсонской областей от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
Херсонская областьХерсонВЦИОМРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхЗапорожская областьНАТО
 
 
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