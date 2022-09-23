https://ria.ru/20220923/referendum-1818872091.html

Опрос показал, как будут голосовать жители Запорожья и Херсонской области

Опрос показал, как будут голосовать жители Запорожья и Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022

Опрос показал, как будут голосовать жители Запорожья и Херсонской области

Почти 90% избирателей Запорожской и Херсонской областей накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за присоединение к РФ, свидетельствуют... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:59

2022-09-23T10:59

2022-09-23T11:24

херсонская область

херсон

вциом

россия

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

нато

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Почти 90% избирателей Запорожской и Херсонской областей накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за присоединение к РФ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), размещенные на его сайте.В Херсонской области за присоединение к России выступили 89% респондентов, в Запорожской - 87%. Против - по 2% в обеих областях. Затруднились с ответом 11% жителей Запорожской области и 9% жителей Херсонской области.О намерении принять участие в референдумах по вопросу территориальной принадлежности региона сказали 80% жителей Запорожской области и 69% жителей Херсонской области. "Скорее не примут" участие во всенародных голосованиях 9% респондентов из Запорожской области и 15% из Херсонской. Остальные затруднились с ответом.Телефонный опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 22 сентября среди 2000 жителей Запорожской и Херсонской областей от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818876177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , херсон, вциом, россия, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, нато