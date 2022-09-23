https://ria.ru/20220923/referendum-1818856852.html

Митинг-концерт "Своих не бросаем" в Москве. Прямая трансляция

Митинг-концерт "Своих не бросаем" в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.09.2022

Митинг-концерт "Своих не бросаем" в Москве. Прямая трансляция

Тысячи москвичей вышли на митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:12

2022-09-23T16:12

2022-09-23T16:21

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818914525_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_794689f7b6e85e11ca40ab5be39cea84.jpg

Тысячи москвичей вышли на митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Россия: тысячи москвичей на митинге в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне LIVE: Россия: тысячи москвичей на митинге в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне 2022-09-23T16:12 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, общество, видео