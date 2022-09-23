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Митинг-концерт "Своих не бросаем" в Москве. Прямая трансляция
Митинг-концерт "Своих не бросаем" в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.09.2022
Митинг-концерт "Своих не бросаем" в Москве. Прямая трансляция
Тысячи москвичей вышли на митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:12
2022-09-23T16:12
2022-09-23T16:21
россия
общество
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Тысячи москвичей вышли на митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне
россия
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Россия: тысячи москвичей на митинге в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне
LIVE: Россия: тысячи москвичей на митинге в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне
2022-09-23T16:12
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, видео
Россия, Общество
Митинг-концерт "Своих не бросаем" в Москве. Прямая трансляция
Тысячи москвичей вышли на митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне
2022-09-23T16:12
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PT1S
16:12 23.09.2022 (обновлено: 16:21 23.09.2022)
Митинг-концерт "Своих не бросаем" в Москве. Прямая трансляция
Тысячи москвичей вышли на митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне