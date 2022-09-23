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Территориальные избирательные комиссии начали работать в Мариуполе
Территориальные избирательные комиссии начали работать в Мариуполе - РИА Новости, 23.09.2022
Территориальные избирательные комиссии начали работать в Мариуполе
Территориальные избирательные комиссии начали работу в Мариуполе в рамках референдума по вопросу вхождения ДНР в состав России, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:27
2022-09-23T09:27
2022-09-23T09:27
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МАРИУПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Территориальные избирательные комиссии начали работу в Мариуполе в рамках референдума по вопросу вхождения ДНР в состав России, передает корреспондент РИА Новости."Избирательный участок готов. Комиссия приступила к работе. Скоро первые жители Мариуполя начнут голосование", - сказала председатель участковой избирательной комиссии №17 Татьяна Татарина."Оборудование, документы, урны и кабинки для голосования - все к референдуму готово", - добавила она.По ее словам, также первые группы "отправились по адресам в Мариуполе" для сбора голосов.Референдумы о вхождении в состав России начались сегодня в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, они продлятся до 27 сентября.
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
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в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
Территориальные избирательные комиссии начали работать в Мариуполе
Избиркомы начали работу в Мариуполе в рамках референдума по вхождению ДНР в состав России