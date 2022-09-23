Рейтинг@Mail.ru
Территориальные избирательные комиссии начали работать в Мариуполе - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/referendum-1818848784.html
Территориальные избирательные комиссии начали работать в Мариуполе
Территориальные избирательные комиссии начали работать в Мариуполе - РИА Новости, 23.09.2022
Территориальные избирательные комиссии начали работать в Мариуполе
Территориальные избирательные комиссии начали работу в Мариуполе в рамках референдума по вопросу вхождения ДНР в состав России, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:27
2022-09-23T09:27
в мире
мариуполь
россия
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814245507_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_d734c5862d88b540a62e07cc1a756dfa.jpg
МАРИУПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Территориальные избирательные комиссии начали работу в Мариуполе в рамках референдума по вопросу вхождения ДНР в состав России, передает корреспондент РИА Новости."Избирательный участок готов. Комиссия приступила к работе. Скоро первые жители Мариуполя начнут голосование", - сказала председатель участковой избирательной комиссии №17 Татьяна Татарина."Оборудование, документы, урны и кабинки для голосования - все к референдуму готово", - добавила она.По ее словам, также первые группы "отправились по адресам в Мариуполе" для сбора голосов.Референдумы о вхождении в состав России начались сегодня в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, они продлятся до 27 сентября.
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814245507_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_e6eb587dcd6f1b4dd7a84ba2f938e441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
09:27 23.09.2022
 
Территориальные избирательные комиссии начали работать в Мариуполе

Избиркомы начали работу в Мариуполе в рамках референдума по вхождению ДНР в состав России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Территориальные избирательные комиссии начали работу в Мариуполе в рамках референдума по вопросу вхождения ДНР в состав России, передает корреспондент РИА Новости.
"Избирательный участок готов. Комиссия приступила к работе. Скоро первые жители Мариуполя начнут голосование", - сказала председатель участковой избирательной комиссии №17 Татьяна Татарина.
"Оборудование, документы, урны и кабинки для голосования - все к референдуму готово", - добавила она.
По ее словам, также первые группы "отправились по адресам в Мариуполе" для сбора голосов.
Референдумы о вхождении в состав России начались сегодня в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, они продлятся до 27 сентября.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала