https://ria.ru/20220923/referendum-1818844875.html
В запорожском избиркоме опровергли слухи о призыве во время голосования
В запорожском избиркоме опровергли слухи о призыве во время голосования - РИА Новости, 23.09.2022
В запорожском избиркоме опровергли слухи о призыве во время голосования
Информация о том, что при обходе избирателей в ходе референдума в Запорожской области члены избирательной комиссии будут вручать повестки в военкомат, является... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:11
2022-09-23T09:11
2022-09-23T09:11
запорожская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Информация о том, что при обходе избирателей в ходе референдума в Запорожской области члены избирательной комиссии будут вручать повестки в военкомат, является откровенной ложью, сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко."Специально запущена информация о том, что при обходе членами комиссий избирателей будут вручаться повестки в военкомат, что не соответствует действительности - это просто откровенная и неприкрытая ложь", - сказала Катющенко.По ее словам, избирком тесно взаимодействует с правоохранительными органами по вопросу безопасности членов комиссий.Ранее в Запорожской области начали формировать добровольческие военные подразделения.Референдумы о вхождении в состав России начались сегодня в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, они продлятся до 27 сентября.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818843952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Запорожская область, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
В запорожском избиркоме опровергли слухи о призыве во время голосования
Глава Запорожского избиркома опровергла слухи о вручении повесток во время референдума
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Информация о том, что при обходе избирателей в ходе референдума в Запорожской области члены избирательной комиссии будут вручать повестки в военкомат, является откровенной ложью, сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко.
"Специально запущена информация о том, что при обходе членами комиссий избирателей будут вручаться повестки в военкомат, что не соответствует действительности - это просто откровенная и неприкрытая ложь", - сказала Катющенко.
По ее словам, избирком тесно взаимодействует с правоохранительными органами по вопросу безопасности членов комиссий.
Ранее в Запорожской области начали формировать добровольческие военные подразделения.
Референдумы о вхождении в состав России
начались сегодня в ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях, они продлятся до 27 сентября.