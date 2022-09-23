https://ria.ru/20220923/referendum-1818844875.html

В запорожском избиркоме опровергли слухи о призыве во время голосования

В запорожском избиркоме опровергли слухи о призыве во время голосования - РИА Новости, 23.09.2022

В запорожском избиркоме опровергли слухи о призыве во время голосования

Информация о том, что при обходе избирателей в ходе референдума в Запорожской области члены избирательной комиссии будут вручать повестки в военкомат, является... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:11

2022-09-23T09:11

2022-09-23T09:11

запорожская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Информация о том, что при обходе избирателей в ходе референдума в Запорожской области члены избирательной комиссии будут вручать повестки в военкомат, является откровенной ложью, сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко."Специально запущена информация о том, что при обходе членами комиссий избирателей будут вручаться повестки в военкомат, что не соответствует действительности - это просто откровенная и неприкрытая ложь", - сказала Катющенко.По ее словам, избирком тесно взаимодействует с правоохранительными органами по вопросу безопасности членов комиссий.Ранее в Запорожской области начали формировать добровольческие военные подразделения.Референдумы о вхождении в состав России начались сегодня в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, они продлятся до 27 сентября.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818843952.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе