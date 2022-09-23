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В Херсонской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 23.09.2022
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В Херсонской области открылись избирательные участки
В Херсонской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 23.09.2022
В Херсонской области открылись избирательные участки
Все избирательные участки для голосования на референдуме в Херсонской области открылись вовремя, обстановка спокойная, заявила РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:52
2022-09-23T08:53
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
запорожская область
луганская народная республика
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Все избирательные участки для голосования на референдуме в Херсонской области открылись вовремя, обстановка спокойная, заявила РИА Новости председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Все участки открылись в соответствии со своими маршрутными листами, которые готовили на сегодняшний день. Все открылись во время", - сказала Захарова.По ее словам, обстановка на участках спокойная.Также о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Запорожской области, ЛНР и ДНР. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, запорожская область, луганская народная республика, в мире
Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Запорожская область, Луганская Народная Республика, В мире
08:52 23.09.2022 (обновлено: 08:53 23.09.2022)
 
В Херсонской области открылись избирательные участки

В Херсонской области началось голосование на референдуме о воссоединении с Россией

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВолонтер движения "Мы вместе" раздает ленточки триколора в рамках подготовки к референдуму
Волонтер движения Мы вместе раздает ленточки триколора в рамках подготовки к референдуму - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
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Волонтер движения "Мы вместе" раздает ленточки триколора в рамках подготовки к референдуму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Все избирательные участки для голосования на референдуме в Херсонской области открылись вовремя, обстановка спокойная, заявила РИА Новости председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Все участки открылись в соответствии со своими маршрутными листами, которые готовили на сегодняшний день. Все открылись во время", - сказала Захарова.
По ее словам, обстановка на участках спокойная.
Также о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Запорожской области, ЛНР и ДНР. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
Херсонская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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