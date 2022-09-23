https://ria.ru/20220923/referendum-1818842137.html
В Херсонской области открылись избирательные участки
В Херсонской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 23.09.2022
В Херсонской области открылись избирательные участки
Все избирательные участки для голосования на референдуме в Херсонской области открылись вовремя, обстановка спокойная, заявила РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:52
2022-09-23T08:52
2022-09-23T08:53
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
запорожская область
луганская народная республика
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Все избирательные участки для голосования на референдуме в Херсонской области открылись вовремя, обстановка спокойная, заявила РИА Новости председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Все участки открылись в соответствии со своими маршрутными листами, которые готовили на сегодняшний день. Все открылись во время", - сказала Захарова.По ее словам, обстановка на участках спокойная.Также о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Запорожской области, ЛНР и ДНР. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, запорожская область, луганская народная республика, в мире
Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Запорожская область, Луганская Народная Республика, В мире
08:52 23.09.2022 (обновлено: 08:53 23.09.2022)
В Херсонской области открылись избирательные участки
В Херсонской области началось голосование на референдуме о воссоединении с Россией