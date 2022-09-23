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Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/pvo-1818920111.html
Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022
Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
Российские средства ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотников, а также 42 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", заявили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:28
2022-09-23T17:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
новая каховка
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотников, а также 42 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", заявили в пятницу в Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брускинское и Чкалово Херсонской области, Любимовка Запорожской области, Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.Кроме того, в районах населенных пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области средствами ПВО уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня "HIMARS", а также "Ольха".
https://ria.ru/20220923/aviatsiya-1818922686.html
херсонская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, новая каховка, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Россия
13:28 23.09.2022 (обновлено: 17:49 23.09.2022)
 
Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области

Силы ПВО уничтожили 42 снаряда американской РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотников, а также 42 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", заявили в пятницу в Минобороны России.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брускинское и Чкалово Херсонской области, Любимовка Запорожской области, Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.
Кроме того, в районах населенных пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области средствами ПВО уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня "HIMARS", а также "Ольха".
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныНовая КаховкаРоссия
 
 
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