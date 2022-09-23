https://ria.ru/20220923/pvo-1818920111.html

Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области

Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022

Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области

Российские средства ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотников, а также 42 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", заявили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:28

2022-09-23T13:28

2022-09-23T17:49

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

новая каховка

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотников, а также 42 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", заявили в пятницу в Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брускинское и Чкалово Херсонской области, Любимовка Запорожской области, Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.Кроме того, в районах населенных пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области средствами ПВО уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня "HIMARS", а также "Ольха".

https://ria.ru/20220923/aviatsiya-1818922686.html

херсонская область

новая каховка

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, новая каховка, россия