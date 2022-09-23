https://ria.ru/20220923/pvo-1818920111.html
Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2022
Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
Российские средства ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотников, а также 42 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", заявили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:28
2022-09-23T13:28
2022-09-23T17:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
новая каховка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_e5f63b9488cc24c224be5822fe71e9c6.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотников, а также 42 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", заявили в пятницу в Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брускинское и Чкалово Херсонской области, Любимовка Запорожской области, Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.Кроме того, в районах населенных пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области средствами ПВО уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня "HIMARS", а также "Ольха".
https://ria.ru/20220923/aviatsiya-1818922686.html
херсонская область
новая каховка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_320:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_5968d9f42354502997f705f369590bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, новая каховка, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Россия
13:28 23.09.2022 (обновлено: 17:49 23.09.2022)
Силы ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
Силы ПВО уничтожили 42 снаряда американской РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсонской области