https://ria.ru/20220923/putin-1818855594.html

Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает, показал опрос ФОМ

Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 23.09.2022

Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает, показал опрос ФОМ

Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, своё доверие ему выразили 77% респондентов, свидетельствуют... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:14

2022-09-23T10:14

2022-09-23T10:14

россия

общество

фомнибус

владимир путин

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, своё доверие ему выразили 77% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Как следует из результатов опроса, 80% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 11% затрудняются ответить, а 10% считают, что плохо.Вместе с этим Путину доверяют 77% россиян, 13% не доверяют, 10% затрудняются ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 сентября среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20220919/vybory-1817901101.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, фомнибус, владимир путин