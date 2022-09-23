https://ria.ru/20220923/putin-1818855594.html
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает, показал опрос ФОМ
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 23.09.2022
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, своё доверие ему выразили 77% респондентов, свидетельствуют... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:14
2022-09-23T10:14
2022-09-23T10:14
россия
общество
фомнибус
владимир путин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, своё доверие ему выразили 77% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Как следует из результатов опроса, 80% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 11% затрудняются ответить, а 10% считают, что плохо.Вместе с этим Путину доверяют 77% россиян, 13% не доверяют, 10% затрудняются ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 сентября среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, фомнибус, владимир путин
Россия, Общество, ФОМнибус, Владимир Путин
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ показал, что 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина