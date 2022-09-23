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Актера из популярного сериала приговорили к пожизненному сроку
Актера из популярного сериала приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 23.09.2022
Актера из популярного сериала приговорили к пожизненному сроку
В Ванкувере 24-летнего актера Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному сроку за убийство матери в 2020 году, пишет Deadline. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:39
2022-09-23T16:39
2022-09-23T17:06
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Ванкувере 24-летнего актера Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному сроку за убийство матери в 2020 году, пишет Deadline. В течение 14 лет у него не будет права подать на условно-досрочное освобождение.Грэнтхем записал видео, на котором было запечатлено тело его матери и его признание в содеянном. Через день он уложил тело в некой полурелигиозной позе. По данным СМИ, у него постоянно менялись намерения, и в какой-то момент актер собирался попытаться убить премьер-министра Канады, о чем написал в своем дневнике. Он также задумывался о совершении массового расстрела. К счастью, Грэнтхем не совершил этого и сдался полиции.После ареста актер участвовал в программе, которая занимается вопросами психического здоровья. В фильмографии Грэнтхема около 30 работ. Одна из самых известных его ролей — Джеффри Августин в четвертом сезоне популярного голливудского сериала "Ривердэйл".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, убийство, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Убийство, Знаменитости
16:39 23.09.2022 (обновлено: 17:06 23.09.2022)
Актера из популярного сериала приговорили к пожизненному сроку
Актера из "Ривердэйла" Грэнтхема приговорили к пожизненному сроку за убийство матери
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
В Ванкувере 24-летнего актера Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному сроку за убийство матери в 2020 году, пишет
Deadline.
В течение 14 лет у него не будет права подать на условно-досрочное освобождение.
Грэнтхем записал видео, на котором было запечатлено тело его матери и его признание в содеянном. Через день он уложил тело в некой полурелигиозной позе.
По данным СМИ, у него постоянно менялись намерения, и в какой-то момент актер собирался попытаться убить премьер-министра Канады, о чем написал в своем дневнике. Он также задумывался о совершении массового расстрела. К счастью, Грэнтхем не совершил этого и сдался полиции.
После ареста актер участвовал в программе, которая занимается вопросами психического здоровья.
В фильмографии Грэнтхема около 30 работ. Одна из самых известных его ролей — Джеффри Августин в четвертом сезоне популярного голливудского сериала "Ривердэйл".