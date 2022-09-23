https://ria.ru/20220923/pozhiznennoe-1818963116.html

Актера из популярного сериала приговорили к пожизненному сроку

Актера из популярного сериала приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 23.09.2022

Актера из популярного сериала приговорили к пожизненному сроку

В Ванкувере 24-летнего актера Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному сроку за убийство матери в 2020 году, пишет Deadline. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:39

2022-09-23T16:39

2022-09-23T17:06

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Ванкувере 24-летнего актера Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному сроку за убийство матери в 2020 году, пишет Deadline. В течение 14 лет у него не будет права подать на условно-досрочное освобождение.Грэнтхем записал видео, на котором было запечатлено тело его матери и его признание в содеянном. Через день он уложил тело в некой полурелигиозной позе. По данным СМИ, у него постоянно менялись намерения, и в какой-то момент актер собирался попытаться убить премьер-министра Канады, о чем написал в своем дневнике. Он также задумывался о совершении массового расстрела. К счастью, Грэнтхем не совершил этого и сдался полиции.После ареста актер участвовал в программе, которая занимается вопросами психического здоровья. В фильмографии Грэнтхема около 30 работ. Одна из самых известных его ролей — Джеффри Августин в четвертом сезоне популярного голливудского сериала "Ривердэйл".

https://ria.ru/20220830/netflix-1813181535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, убийство, знаменитости