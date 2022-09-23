02:11 23.09.2022 (обновлено: 02:29 23.09.2022)
СМИ: ЕС хочет установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации
Bloomberg: ЕС хочет установить потолок цен на российскую нефть из-за частичной мобилизации
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Страны Евросоюза хотят в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть после объявления в России частичной мобилизации, передает Блумберг со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, несмотря на новые усилия Еврокомиссии и некоторых государств-членов, у этого плана много препятствий, и возможность достижения договоренности остается под вопросом.
"Государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить политическое соглашение, которое наложило бы верхний предел цен на российскую нефть. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это усилие набрало обороты после того, как президент (России - ред.) Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию"... и, вероятно, станет частью нового пакета санкций, которые будут предложены Еврокомиссией", - передает агентство.
Представители стран ЕС встретятся с комиссией на выходных для обсуждения новых санкций, которые, помимо потолка цен, могут включать новые ограничения в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.
Как заявили источники, многие детали еще предстоит согласовать, в том числе уровень потолка цен.
Один из источников отметил, что страны ЕС, получившие льготы на нефть, поступающую по их трубопроводам, захотят убедиться, что их не пересмотрят, а страны, импортирующие по морю, могут попытаться связать предел цен с предполагаемым в настоящее время полным эмбарго на морские поставки. По словам источника, такие страны, как Греция, Кипр и Мальта, могут попытаться защитить свои отрасли от данных мер.
Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что в новый пакет санкций, который готовится в Брюсселе, войдут ряд мер, связанных с введением потолка цены на нефть. Однако некоторые страны, в том числе Венгрия, опасаются, что Москва в ответ может сократить поставки топлива. По его словам, Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций в конце следующей недели, а, возможно, 28 сентября.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. В Москве в ответ предупредили, что страны, которые прибегнут к этой мере, останутся без российских нефтепродуктов.
Президент Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.