https://ria.ru/20220923/potolok-1818824720.html

СМИ: ЕС хочет установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации

СМИ: ЕС хочет установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

СМИ: ЕС хочет установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации

Страны Евросоюза хотят в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть после объявления в России частичной мобилизации, РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T02:11

2022-09-23T02:11

2022-09-23T02:29

россия

еврокомиссия

экономика

евросоюз

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Страны Евросоюза хотят в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть после объявления в России частичной мобилизации, передает Блумберг со ссылкой на источники.По словам собеседников агентства, несмотря на новые усилия Еврокомиссии и некоторых государств-членов, у этого плана много препятствий, и возможность достижения договоренности остается под вопросом.Представители стран ЕС встретятся с комиссией на выходных для обсуждения новых санкций, которые, помимо потолка цен, могут включать новые ограничения в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.Как заявили источники, многие детали еще предстоит согласовать, в том числе уровень потолка цен.По словам собеседников агентства, представители национальных правительств в Брюсселе будут стремиться достичь предварительного соглашения о потолке цен перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября.Один из источников отметил, что страны ЕС, получившие льготы на нефть, поступающую по их трубопроводам, захотят убедиться, что их не пересмотрят, а страны, импортирующие по морю, могут попытаться связать предел цен с предполагаемым в настоящее время полным эмбарго на морские поставки. По словам источника, такие страны, как Греция, Кипр и Мальта, могут попытаться защитить свои отрасли от данных мер.Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что в новый пакет санкций, который готовится в Брюсселе, войдут ряд мер, связанных с введением потолка цены на нефть. Однако некоторые страны, в том числе Венгрия, опасаются, что Москва в ответ может сократить поставки топлива. По его словам, Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций в конце следующей недели, а, возможно, 28 сентября.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. В Москве в ответ предупредили, что страны, которые прибегнут к этой мере, останутся без российских нефтепродуктов.Президент Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220922/ksport-1818661353.html

https://ria.ru/20220910/neft-1815803424.html

https://ria.ru/20220909/energoresursy-1815610706.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, еврокомиссия, экономика, евросоюз, украина, санкции в отношении россии