01:25 23.09.2022 (обновлено: 09:02 23.09.2022)
СМИ: Украина просит Запад о срочных поставках танков для "контрнаступления"
Politico: Киев просит Запад о срочных поставках современных танков для "контрнаступления"
Танки Abrams. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Украина просит об экстренных поставках современных танков, но западные страны не спешат с выполнением заявки, утверждает издание Politico со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией.
По их данным, на фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях танки заняли первое место в списке пожеланий украинцев, которые рассчитывают с помощью американских Abrams или немецких Leopard добиться еще большего прогресса. Украинские войска начали попытки контрнаступления на Херсонско-Николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
"Но высшие представители национальной безопасности в обеих стран медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой", — цитирует Politico "американских чиновников, украинских советников и парламентских помощников".
На начальном этапе кампании украинские военные больше всего нуждались в противотанковых и переносных зенитно-ракетных комплексах, потом — по мере эволюции характера боевых действий — упор в поставках был сделан на артиллерии и реактивных системах залпового огня.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.