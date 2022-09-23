https://ria.ru/20220923/postavki-1818823375.html

СМИ: Украина просит Запад о срочных поставках танков для "контрнаступления"

СМИ: Украина просит Запад о срочных поставках танков для "контрнаступления" - РИА Новости, 23.09.2022

СМИ: Украина просит Запад о срочных поставках танков для "контрнаступления"

Украина просит об экстренных поставках современных танков, но западные страны не спешат с выполнением заявки, утверждает издание Politico со ссылкой на семь... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T01:25

2022-09-23T01:25

2022-09-23T09:02

в мире

украина

сша

нато

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Украина просит об экстренных поставках современных танков, но западные страны не спешат с выполнением заявки, утверждает издание Politico со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией.По их данным, на фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях танки заняли первое место в списке пожеланий украинцев, которые рассчитывают с помощью американских Abrams или немецких Leopard добиться еще большего прогресса. Украинские войска начали попытки контрнаступления на Херсонско-Николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.От западных союзников Украина получает бронетехнику советского производства. По данным Politico, только Польша передала около 250 танков Т-72 и сама подписала контракт на покупку в США того же количества Abrams.На начальном этапе кампании украинские военные больше всего нуждались в противотанковых и переносных зенитно-ракетных комплексах, потом — по мере эволюции характера боевых действий — упор в поставках был сделан на артиллерии и реактивных системах залпового огня.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220923/tanki-1818820103.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, нато, евросоюз