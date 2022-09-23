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СМИ: Украина просит Запад о срочных поставках танков для "контрнаступления" - РИА Новости, 23.09.2022
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СМИ: Украина просит Запад о срочных поставках танков для "контрнаступления"
СМИ: Украина просит Запад о срочных поставках танков для "контрнаступления" - РИА Новости, 23.09.2022
СМИ: Украина просит Запад о срочных поставках танков для "контрнаступления"
Украина просит об экстренных поставках современных танков, но западные страны не спешат с выполнением заявки, утверждает издание Politico со ссылкой на семь... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T01:25
2022-09-23T09:02
в мире
украина
сша
нато
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Украина просит об экстренных поставках современных танков, но западные страны не спешат с выполнением заявки, утверждает издание Politico со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией.По их данным, на фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях танки заняли первое место в списке пожеланий украинцев, которые рассчитывают с помощью американских Abrams или немецких Leopard добиться еще большего прогресса. Украинские войска начали попытки контрнаступления на Херсонско-Николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.От западных союзников Украина получает бронетехнику советского производства. По данным Politico, только Польша передала около 250 танков Т-72 и сама подписала контракт на покупку в США того же количества Abrams.На начальном этапе кампании украинские военные больше всего нуждались в противотанковых и переносных зенитно-ракетных комплексах, потом — по мере эволюции характера боевых действий — упор в поставках был сделан на артиллерии и реактивных системах залпового огня.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220923/tanki-1818820103.html
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в мире, украина, сша, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, НАТО, Евросоюз
01:25 23.09.2022 (обновлено: 09:02 23.09.2022)
 
СМИ: Украина просит Запад о срочных поставках танков для "контрнаступления"

Politico: Киев просит Запад о срочных поставках современных танков для "контрнаступления"

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки Abrams
Танки Abrams
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Украина просит об экстренных поставках современных танков, но западные страны не спешат с выполнением заявки, утверждает издание Politico со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией.
По их данным, на фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях танки заняли первое место в списке пожеланий украинцев, которые рассчитывают с помощью американских Abrams или немецких Leopard добиться еще большего прогресса. Украинские войска начали попытки контрнаступления на Херсонско-Николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

"Но высшие представители национальной безопасности в обеих стран медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой", — цитирует Politico "американских чиновников, украинских советников и парламентских помощников".

От западных союзников Украина получает бронетехнику советского производства. По данным Politico, только Польша передала около 250 танков Т-72 и сама подписала контракт на покупку в США того же количества Abrams.
На начальном этапе кампании украинские военные больше всего нуждались в противотанковых и переносных зенитно-ракетных комплексах, потом — по мере эволюции характера боевых действий — упор в поставках был сделан на артиллерии и реактивных системах залпового огня.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
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