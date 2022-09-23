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Премьер Новой Зеландии исключила высылку российского посла из страны

Премьер Новой Зеландии исключила высылку российского посла из страны - РИА Новости, 23.09.2022

Премьер Новой Зеландии исключила высылку российского посла из страны

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн исключила возможность высылки российского посла, сообщило радио RNZ. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:57

2022-09-23T12:57

2022-09-23T14:25

в мире

новая зеландия

россия

украина

джасинда ардерн

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн исключила возможность высылки российского посла, сообщило радио RNZ."Высылка российского посла действительно всегда была возможна, учитывая ситуацию на Украине, однако этот вариант — один из наименее конструктивных в текущей ситуации, поэтому высылки не произошло", — сказала она, выступая перед журналистами в Нью-Йорке.По словам премьера, Киев никогда не просил выслать представителя Москвы, что подтвердилось на недавних переговорах с главой украинского МИД. Кроме того, добавила Ардерн, Новая Зеландия не будет называть Россию террористическим государством.О том, что Веллингтон рассматривает вопрос о высылке российского посла, заявила накануне министр иностранных дел Нанаия Махута. С подобным призывом выступил и представитель Национальной партии по иностранным делам Джерри Браунли.В посольстве России в Новой Зеландии от комментариев по этому поводу отказались.

https://ria.ru/20220923/kultura-1818821224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, новая зеландия, россия, украина, джасинда ардерн