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Премьер Новой Зеландии исключила высылку российского посла из страны
Премьер Новой Зеландии исключила высылку российского посла из страны - РИА Новости, 23.09.2022
Премьер Новой Зеландии исключила высылку российского посла из страны
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн исключила возможность высылки российского посла, сообщило радио RNZ. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:57
2022-09-23T12:57
2022-09-23T14:25
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новая зеландия
россия
украина
джасинда ардерн
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн исключила возможность высылки российского посла, сообщило радио RNZ."Высылка российского посла действительно всегда была возможна, учитывая ситуацию на Украине, однако этот вариант — один из наименее конструктивных в текущей ситуации, поэтому высылки не произошло", — сказала она, выступая перед журналистами в Нью-Йорке.По словам премьера, Киев никогда не просил выслать представителя Москвы, что подтвердилось на недавних переговорах с главой украинского МИД. Кроме того, добавила Ардерн, Новая Зеландия не будет называть Россию террористическим государством.О том, что Веллингтон рассматривает вопрос о высылке российского посла, заявила накануне министр иностранных дел Нанаия Махута. С подобным призывом выступил и представитель Национальной партии по иностранным делам Джерри Браунли.В посольстве России в Новой Зеландии от комментариев по этому поводу отказались.
https://ria.ru/20220923/kultura-1818821224.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая зеландия, россия, украина, джасинда ардерн
В мире, Новая Зеландия, Россия, Украина, Джасинда Ардерн
12:57 23.09.2022 (обновлено: 14:25 23.09.2022)
Премьер Новой Зеландии исключила высылку российского посла из страны
Премьер-министр Новой Зеландии Ардерн исключила высылку российского посла из страны