https://ria.ru/20220923/posobiya-1818969353.html
Максимальные пособия по беременности и родам вырастут в полтора раза
Максимальные пособия по беременности и родам вырастут в полтора раза - РИА Новости, 23.09.2022
Максимальные пособия по беременности и родам вырастут в полтора раза
Максимальные размеры пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до года и шести месяцев в 2024 году вырастут в полтора раза в сравнении с 2022... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:50
2022-09-23T15:50
2022-09-23T18:23
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Максимальные размеры пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до года и шести месяцев в 2024 году вырастут в полтора раза в сравнении с 2022 годом, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда, с которыми ознакомились РИА Новости.При этом в 2025 году выплаты в сравнении с нынешними вырастут более чем в два раза, говорится в документе.Предельный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2023 году составит 33 282 рубля в месяц, в 2024 — 49 123 рубля в месяц, в 2025 — 66 330 рублей в месяц.Предельный размер пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 2023 году составит 83 204 рубля в месяц, в 2024 — 122 808 рублей в месяц, в 2025 —165 826 рублей в месяц.При продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 календарных дней максимальные размеры соответствующего пособия составят в 2023 году — 383 179 рублей, в 2024 — 565 562 рубля, в 2025 — 763 671 рубль.
https://ria.ru/20220922/posobie-1818740913.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Общество, Россия, Социальный навигатор
15:50 23.09.2022 (обновлено: 18:23 23.09.2022)
Максимальные пособия по беременности и родам вырастут в полтора раза
Максимальные размеры пособий по беременности и родам вырастут в полтора раза в 2024 году
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Максимальные размеры пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до года и шести месяцев в 2024 году вырастут в полтора раза в сравнении с 2022 годом, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда, с которыми ознакомились РИА Новости.
При этом в 2025 году выплаты в сравнении с нынешними вырастут более чем в два раза, говорится в документе.
Предельный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2023 году составит 33 282 рубля в месяц, в 2024 — 49 123 рубля в месяц, в 2025 — 66 330 рублей в месяц.
Предельный размер пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 2023 году составит 83 204 рубля в месяц, в 2024 — 122 808 рублей в месяц, в 2025 —165 826 рублей в месяц.
При продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 календарных дней максимальные размеры соответствующего пособия составят в 2023 году — 383 179 рублей, в 2024 — 565 562 рубля, в 2025 — 763 671 рубль.