https://ria.ru/20220923/polsha-1818942071.html

Лукашенко предрек Польше "грандиозный шухер"

Лукашенко предрек Польше "грандиозный шухер" - РИА Новости, 23.09.2022

Лукашенко предрек Польше "грандиозный шухер"

Народ Польши не позволит своему руководству развязать войну, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения государственного мемориального... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:34

2022-09-23T14:34

2022-09-23T15:55

в мире

александр лукашенко

белоруссия

польша

россия

вторая мировая война (1939-1945)

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МИНСК, 23 сен — РИА Новости. Народ Польши не позволит своему руководству развязать войну, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения государственного мемориального комплекса "Хатынь"."Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут — это конец стране. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что польский народ не позволит", — приводит его слова Sputnik Беларусь.По мнению Лукашенко, пока что Польша меньше страдает от санкционного противостояния Евросоюза с Россией и Белоруссией, к тому же ей помогают США. Однако польское руководство порой само обостряет отношения с некоторыми странами — например, требует репарации от Германии."Ради бога, пусть требуют. Может, и нам они должны. Но встает вопрос: а в период до 1939 года какой ущерб они нам принесли? Вы как думаете это компенсировать? С головой надо дружить. Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Это такая безмозглая ситуативная политика", — добавил белорусский лидер.Сейчас, полагает он, Польша находится "накануне грандиозного шухера". "У них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит", — выразил уверенность Лукашенко, подчеркнув, что граждане Польши отвергнут политику, проводимую нынешним руководством.Парламентские выборы в Польше намечены на осень 2023 года. Сейчас у власти находится партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, а правительство возглавляет Матеуш Моравецкий. При этом, по данным последних опросов, только 26 процентов избирателей поддерживают кабинет министров, а 46 процентов им недовольны.

https://ria.ru/20220922/politika-1818483304.html

https://ria.ru/20220917/reparatsii-1817487133.html

https://ria.ru/20220818/polsha-1810293802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, польша, россия, вторая мировая война (1939-1945)