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Показы вооружения по ДСНВ-3 сейчас приостановлены, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 23.09.2022
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Показы вооружения по ДСНВ-3 сейчас приостановлены, заявили в "Роскосмосе"
Показы вооружения по ДСНВ-3 сейчас приостановлены, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 23.09.2022
Показы вооружения по ДСНВ-3 сейчас приостановлены, заявили в "Роскосмосе"
Показы вооружения по договору СНВ-3 в данный момент приостановлены, "Роскосмос" заказал показ ракеты "Сармат" американской инспекции в рамках исполнения своих... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:22
2022-09-23T21:22
безопасность
россия
сша
роскосмос
сармат (ракета)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Показы вооружения по договору СНВ-3 в данный момент приостановлены, "Роскосмос" заказал показ ракеты "Сармат" американской инспекции в рамках исполнения своих обязательств, на случай возобновления показов, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.Ранее на портале госзакупок был размещен документ, согласно которому Россия покажет американской группе инспекторов новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" до 20 февраля 2024 года."В рамках Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года предусмотрены взаимные показы новых образцов вооружения. В настоящее время инспекционная деятельность, в том числе и проведение показов, приостановлены", - говорится в сообщении."Закупочные процедуры проводятся российской стороной в целях выполнения своих обязательств по обеспечению инспекционной деятельности в рамках договора в случае их возобновления", - уточнили в пресс-службе.
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безопасность, россия, сша, роскосмос, сармат (ракета)
Безопасность, Россия, США, Роскосмос, Сармат (ракета)
21:22 23.09.2022
 
Показы вооружения по ДСНВ-3 сейчас приостановлены, заявили в "Роскосмосе"

"Роскосмос" заявил, что показы вооружения по договору СНВ-3 в данный момент приостановлены

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Показы вооружения по договору СНВ-3 в данный момент приостановлены, "Роскосмос" заказал показ ракеты "Сармат" американской инспекции в рамках исполнения своих обязательств, на случай возобновления показов, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
Ранее на портале госзакупок был размещен документ, согласно которому Россия покажет американской группе инспекторов новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" до 20 февраля 2024 года.
"В рамках Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года предусмотрены взаимные показы новых образцов вооружения. В настоящее время инспекционная деятельность, в том числе и проведение показов, приостановлены", - говорится в сообщении.
"Закупочные процедуры проводятся российской стороной в целях выполнения своих обязательств по обеспечению инспекционной деятельности в рамках договора в случае их возобновления", - уточнили в пресс-службе.
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БезопасностьРоссияСШАРоскосмосСармат (ракета)
 
 
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