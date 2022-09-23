https://ria.ru/20220923/pokazy-1819077232.html

Показы вооружения по ДСНВ-3 сейчас приостановлены, заявили в "Роскосмосе"

Показы вооружения по ДСНВ-3 сейчас приостановлены, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 23.09.2022

Показы вооружения по ДСНВ-3 сейчас приостановлены, заявили в "Роскосмосе"

Показы вооружения по договору СНВ-3 в данный момент приостановлены, "Роскосмос" заказал показ ракеты "Сармат" американской инспекции в рамках исполнения своих... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T21:22

2022-09-23T21:22

2022-09-23T21:22

безопасность

россия

сша

роскосмос

сармат (ракета)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Показы вооружения по договору СНВ-3 в данный момент приостановлены, "Роскосмос" заказал показ ракеты "Сармат" американской инспекции в рамках исполнения своих обязательств, на случай возобновления показов, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.Ранее на портале госзакупок был размещен документ, согласно которому Россия покажет американской группе инспекторов новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" до 20 февраля 2024 года."В рамках Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года предусмотрены взаимные показы новых образцов вооружения. В настоящее время инспекционная деятельность, в том числе и проведение показов, приостановлены", - говорится в сообщении."Закупочные процедуры проводятся российской стороной в целях выполнения своих обязательств по обеспечению инспекционной деятельности в рамках договора в случае их возобновления", - уточнили в пресс-службе.

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безопасность, россия, сша, роскосмос, сармат (ракета)